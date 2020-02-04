武漢肺炎防疫 Hello Kitty音樂會屏東演出延期

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情全球蔓延，屏東演藝廳原訂22日演出「日本Hello Kitty蝴蝶結王國互動古典音樂會」，將延期至3月28日，即日起至3月2日受理退票。

縣政府文化處表示，日本三麗鷗官方授權首度來台巡演的「Hello Kitty蝴蝶結王國互動古典音樂會」，原訂22日在屏東演藝廳演出2場，決定延期至3月28日下午2時30分、晚上7時30分演出。

已購票觀眾，縣府文化處宣布自即日起至3月2日前可辦理退票， 相關資訊並公布於「屏東演藝廳」官網及臉書粉絲專頁。

文化處長吳明榮說，目前屏東演藝廳春季表演節目除日本Hello Kitty音樂會，其餘節目都照常演出。

文化處表示，屏東藝術館自2月1日起至12月底休館整建，其他文化館舍包括屏東演武場、屏東戲曲故事館、勝利星村的大樹冊店和青島玖柒等，即日起加強防疫，民眾須配合量體溫、手部消毒或自備口罩，如果體溫量測額溫高於攝氏37度或耳溫高於38度，或有咳嗽、發燒等情形請不要入館，以維護自身及他人健康安全。（編輯：謝雅竹）1090204