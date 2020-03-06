屏東勝利星村再增新品牌 文創軸心添動能

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東縣政府今天指出，勝利星村創意生活園區新增19戶招商徵選結果出爐，加上原有商家共有45個品牌，要讓勝利星村的多元文創與生活產業特色成為屏東市文創軸心亮點。

屏東縣政府文化處表示，位於屏東市區的勝利星村創意生活園區，原為日據時代屏東飛行場的軍官宿舍，光復後成為陸軍眷村。

2007年，屏東縣政府將原有勝利新村、崇仁新村71幢眷舍共同登錄為歷史建築，成為台灣規模最大的歷史建築群；屏縣府從2010年提出修復再利用計畫，每修復一批就釋出給商家營運。

文化處指出，去年12月釋出19間剛修復完成的眷舍，有來自中南部超過百人申請，競爭激烈，其中有一幢眷舍甚至多達17人投標，徵選結果今天出爐。

文化處表示，獲入選的19家店家中，有不少是屏東在地已經營有成的店家。勝利星村目前有5家獨立書屋，是全台密度最高的獨立書店群，這次新徵店家中將增愛讀繪本屋書店進駐。

另外，首度進駐藝術表演團體－貓頭鷹兒童實驗劇團，未來將在園區內提供定期演出，培養藝文產業軟實力。

屏東縣政府文化處長吳明榮指出，原26戶店家再加上這次19戶店家，勝利星村的進駐業者橫跨餐飲、文化創意、表演藝術、親子體驗、服裝與花藝設計、生活體驗、旅宿等。

他說，勝利星村未來也會有快閃店的實驗進駐，以鼓勵青年創業累積能量，讓園區在活化歷史場域上更多元的發展利用，並打造出屬於勝利星村的文化小旅行。（編輯：戴光育）1090306