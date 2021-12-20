花蓮文化薪傳獎 作家王威智書寫在地脫穎而出

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮藝文界具有崇高及指標性意義的文化薪傳獎，今天在縣府大禮堂舉行110年度獲獎者頒獎典禮，長年經營在地書寫的作家王威智從22名候選人中脫穎而出。

「花蓮縣文化薪傳獎」自民國80年辦理迄今已邁入第31年，花蓮縣長徐榛蔚表示，這兩年將薪傳獎資格和要求提高，希望每年產出猶如花蓮的桂冠、花蓮的文學奧斯卡獎。

花蓮縣文化局長吳勁毅表示，文化薪傳獎褒揚從事文化藝術推廣有卓然貢獻及從事文化藝術的研究、論述工作而成果斐然者。考量今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，報名資料準備不易，原訂4月底截止特延長至11月8日，今年度甄選有22名候選人角逐，經評審委員會審慎討論後，最終選出王威智為本屆得主。

王威智發表得獎感言，他表示，感謝家人的支持，就學期間，老師的博學與熱情使他在知識的視野上獲得刺激，過去受書本的滋養和面對面的教導，也藉由閱讀前輩們的作品汲取養分，從而內化成自身的東西。

王威智早期擔任洄瀾文教基金會秘書，是洄瀾本土叢書的幕後推手，編過陳黎作品評論集，2013年負責統籌「五種觀看花蓮的方式」連結在地作家群，協力合作此寫作計畫，其持續在文學推廣上的成績，是薪傳的重要意義。

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王威智著有散文集「越嶺紀」、「地圖繪製學」、「台灣老虎郵：百年前台灣民主國發行郵票的故事」、「製圖師的預言」等。

評審委員表示，王威智作品有自然生態的紀實與文獻的考究，擅長把神話、歷史、文化、地理等諸多元素巧妙的融合，他長年經營在地書寫，深知地域性與世界性必須輾轉辯證，才能不斷地開顯在地特色，並且超越地域框限；他在地人文歷史的火候和底蘊，獨特的文字表現與創意書寫形態，就花蓮在地書寫的版圖而言，已樹立可觀的里程碑。（編輯：郭諭儒）1101220