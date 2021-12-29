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回望舊時光 台灣攝影家百歲紀念展登場

2021/12/29 18:59（12/29 19:11 更新）
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「凝光：2022台灣攝影家百歲紀念展─李鳴鵰、秦凱、林權助」29日起在國家攝影文化中心台北館登場，展出已故攝影家李鳴鵰在社會風氣保守的1950年代嘗試的女性攝影作品。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月29日
「凝光：2022台灣攝影家百歲紀念展─李鳴鵰、秦凱、林權助」29日起在國家攝影文化中心台北館登場，展出已故攝影家李鳴鵰在社會風氣保守的1950年代嘗試的女性攝影作品。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月29日
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（中央社記者王寶兒台北29日電）明年為台灣前輩攝影家秦凱、李鳴鵰及林權助百歲冥誕，國家攝影文化中心籌畫「凝光：2022台灣攝影家百歲紀念展」，今天開幕，向先賢致敬。

國家攝影文化中心現由國立台灣美術館維運。國美館館長梁永斐今天透過新聞稿表示，「凝光」取自攝影作品將時間、光影凝結在底片相紙上的意思，同時引申為穿透過去、現在及蘊藏對未來的影響力。

秦凱早年曾在攝影畫報「良友畫報」獲獎，後以記者身分持續接觸攝影，晚年旅居國外，異國風光促使他展開對影像色彩的嘗試。在秦凱的展間，共規劃6個主題專區，呈現秦凱的攝影，如何從畫意轉為紀實，並在晚年又轉化為多元風格。

李鳴鵰則以捕捉台北、台北近郊的街景、日常生活影像聞名，此次展覽將展出李鳴鵰以女性刻劃為主題的罕見作品，包含裸體女性及以運動之姿擺拍的女性作品。

自幼隨父親林草接觸攝影的林權助，作品題材豐富多樣，除田園風光、社會時事及本土文化的珍貴影像外，也深入部落拍攝原住民族的生活、祭儀習俗。林權助的展間，將透過「日常即景」、「原住民身影」、「時事紀實」、「飛行時刻」、「彩相實驗」5個不同的面向，呈現他富有詩意與韻味的攝影風格。

梁永斐說，3名攝影家前輩親自捕捉的珍貴影像，交織了屬於他們年代的歷史、社會與記憶，這些充滿生命力的作品與攝影資產，不只讓台灣看見了世界，更讓世界看見了台灣。本次展覽得以再次重溫攝影家們按下快門的瞬間，並且聆聽屬於他們的故事。

攝影家莊靈表示，本次展覽是難得的機會，精要呈現許多前輩們早期珍貴的作品，期望這些影像能持續為攝影界朋友及後輩們帶來創作啟發。

「凝光：2022台灣攝影家百歲紀念展─李鳴鵰、秦凱、林權助」即日起於國家攝影文化中心台北館201、202、203展覽室展出至明年4月5日。（編輯：張芷瑄）1101229

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