台日工藝線上座談會 凝聚兩地情

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工藝中心和日本福島縣三島町役場首度合作辦理「台日社區工藝交流及未來展望座談會」，工藝中心主任張仁吉（前排左4）及與會者們和日方代表以視訊方式合影。（工藝中心提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月3日

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（中央社記者王寶兒台北3日電）工藝中心和日本福島縣三島町役場首度合作辦理「台日社區工藝交流及未來展望座談會」。工藝中心今天表示，雙方以視訊交流，加強台日之間的文化情感聯繫。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿，工藝中心主任張仁吉指出，自2018年和日本福島縣三島町役場簽署台日友好交流合作備忘錄後，工藝中心在2019年就帶領5個台灣工藝社區，前往三島町參加第33屆會津工人祭，同年也邀請日方前往工藝中心台北分館等，雙方數度跨國交流。

三島町町長矢澤源成透過新聞稿表示，期待台灣與日本三島町的工藝交流能逐年累積，透過雙方展覽及活動參與，在工藝品製作上能更深入的學習與互動，讓台日工藝交流能有更緊密的合作。

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因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，此次座談會是以視訊方式進行，三島町生活工藝館館長二瓶仁志，在線上分享已舉辦33年的三島町工人祭是如何延續社區工藝，張仁吉也提供台灣社區工藝執行多元面向的發展。

座談會也邀請日本社區總體營造專家宮崎清與國立雲林科技大學教授黃世輝提供台日社區工藝未來展望，並由產、官、學多元角度探討合作可能性。工藝中心表示，期望能參考三島町的經營方式，持續向海外分享台灣工藝的文化特色。（編輯：屈享平）1110103