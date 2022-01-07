作家李桐豪「不在場證明」 旅行帶來專注與態度

（中央社記者邱祖胤台北7日電）作家、資深媒體人李桐豪近期出版「不在場證明」、「絲路分手旅行」2本旅行散文集，昨晚在舉行發表會，與旅遊作家黃麗如、李郁淳暢談旅行見聞，以及疫情期間不能出遊的心情。

李桐豪在發表會中表示：「與其說我喜歡旅行，不如說我喜歡旅行的時差為我帶來的專注與態度，回到台灣以後，總會找到屬於自己習慣的時區，你會在那段時間變得更專注，進而做更多事情。」

李桐豪長期任職於媒體，曾兩度獲得林榮三文學獎，文筆犀利深刻，筆下人物真情流露，臉書粉絲專頁「對我說髒話」在網路有超過4萬名粉絲，出書卻惜墨如金，2本書一新一舊，相隔17年，讓讀者及粉絲苦等許久。

李桐豪表示，「不在場證明」多屬在「壹週刊」期間工作的作品，所幸經過新經典文化總編輯葉美瑤多方奔走，為他取回版權，終於在今年集結出書，也算是為一個時代留下見證，同時向身陷囹圄的「壹傳媒」老闆黎智英致敬。

李桐豪說，旅行始於對遠方的憧憬，自己最初的憧憬卻是一個南部小孩對台北都會的各種想像，真正來到台北後，追金馬影展、看電影、看更多的書，讓自己變得更豐富；但在逛了唱片行、聽了許多百老匯的原聲帶後，就開始想去紐約；看了王家衛的電影「春光乍洩」後，會想去更遠的地方，這是他自己對遠方憧憬的開始。

李桐豪提到旅行帶來的時差問題，並非全然是壞處，因可以成為回到台灣後「想睡就睡」的借口，但總是會醒在一個很奇怪的時間點，然後再也睡不著，「剛開始會試圖去抵抗，因為MSN通訊軟體上面是沒有人的，你不會渴望在上面跟誰聊天、互動，覺得很無聊，但慢慢的你會習慣更心甘情願的面對自己，或者把『閱微草堂筆記』看完，甚至把『紅樓夢』再看過一遍，時差反而為我帶來某種專注。」

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李桐豪是不帶相機旅行的，他說過去因工作關係，有時會有攝影同仁隨行，有時沒有，「沒有攝影的話，你自己就要拍照，會多看，寫出來的文章會非常的視覺，充滿顏色及形狀的描述；如果有攝影同仁隨行，你就不用拍照，可能就會更專注人事物，像是有人在吵架，或關注身邊的人聊天內容。後來不跑旅遊線了，自己一個人旅行反而不會特別帶相機，頂多用手機記錄，因為我也不打卡、當網紅，用自己的眼睛去看才是最重要的」。

「不在場證明」分為「環遊世界殺人事件」、「密室逃脫，直到世界盡頭」、「愛的偽證」等3部分，記錄31段旅行見聞與心路歷程；「絲路分手旅行」則是17年前為記錄即將邁入而立之年的一趟冒險犯難之旅，曾獲2005開卷好書獎「美好生活推薦」。（編輯：張芷瑄）1110107

作家李桐豪新書「不在場證明」集結李桐豪在「壹週刊」旅遊專欄及其他媒體發表的文章，分為「環遊世界殺人事件」、「密室逃脫，直到世界盡頭」、「愛的偽證」等3部分，記錄31段旅行見聞與心路歷程。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年1月7日