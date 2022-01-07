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方荷生化身漫畫人物 開咖啡店翻轉飛行少年人生

2022/1/7 21:04（1/7 22:52 更新）
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漫畫家笳彧與編劇阿誓合作的漫畫「南機場的咖啡香」，以被譽為「地表最強里長」的方荷生開設「書屋花甲」咖啡廳為出發，透過虛構角色家凱的故事，向方荷生致敬。（目宿媒體提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月7日
漫畫家笳彧與編劇阿誓合作的漫畫「南機場的咖啡香」，以被譽為「地表最強里長」的方荷生開設「書屋花甲」咖啡廳為出發，透過虛構角色家凱的故事，向方荷生致敬。（目宿媒體提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月7日
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（中央社記者王寶兒台北7日電）為讓「飛行少年」們一展長才，台北市中正區忠勤里長方荷生2016年開設「書屋花甲」咖啡廳，幫助無數迷途少年，暖心事蹟如今改編成漫畫「南機場的咖啡香」，讓愛延續。

被譽為「地表最強里長」的方荷生，多年來為里內獨居老人送餐或共餐，也為國中及國小孩童課後輔導，致力打造「南機場樂活園地」；此外，他也為青少年們開設「飛行少年咖啡證照班」，並讓結業學員得以在「書屋花甲」工作。

「飛行少年」意指有犯罪行為或有可能犯罪的非行少年，如「南機場的咖啡香」編劇阿誓（本名：吳家佳）在漫畫中編寫的虛構角色家凱，就是因貧困而誤入歧途，曾勒索、偷車，參加咖啡證照班後，在方荷生、同學承翰等人鼓勵下，漸漸找到一技之長。

阿誓今天接受中央社記者訪問表示，希望選擇「飛行少年咖啡證照班」的故事能觸及更多青少年或兒童族群，田調過程除採訪方荷生、咖啡證照班學員外，她也訪問以中輟、高關懷生組成的逆風劇團團員，了解非行少年的心情。

阿誓分享，團員告訴她，青少年貧窮問題很嚴重，例如一些家庭失和的青少年在被趕出家後，也只能流浪，甚至進而為生存而幹下壞事，但其實他們都是很好的人，如故事中的家凱也是如此，而青少年本就會因小事而情緒波動較大，這些日常故事和觀察都形塑角色的性格。

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阿誓說：「但只要有人願意幫忙，就可能改變他們的生活。」例如故事中不惜貸款也要為少年開咖啡廳的方荷生，「貸款是真的，我那時問方里長『為何不等有補助金之類的再開？』他理所當然地說不能再等，無論問他為什麼要做這些，他都是很理所當然，覺得只是做自己能做的。」

方荷生在旅居瑞士的漫畫家笳彧筆下，擁有圓滾滾的臉蛋和身材，看來十足俏皮。她透過照片、文字做足功課，讓南機場躍於紙上，寫實而細膩。阿誓說，看到笳彧將實景一點一點化為漫畫很有趣，「方里長的女兒曾說，那咖啡老師畫的好像，地方也一看就知道在哪。」（編輯：屈享平）1110107

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