捕捉原民石板屋智慧 台灣導演獲布拉格影展大獎

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紀錄片導演鄧文斌以石板屋為背景的新作「中間之地」，近日獲布拉格國際影展最佳紀錄片肯定。（倪有純提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）長期投入記錄生態的金鐘導演鄧文斌，花費4年拍攝的新作「中間之地」以原住民石板屋為題，日前獲布拉格國際影展最佳紀錄片獎肯定，也成為他的第35個國際影展獎項。

有「環境生態」導演美譽的鄧文斌，多年前因拍攝國家地理頻道節目「蝴蝶密碼」，經常住在屏東、高雄、台東等冬天紫斑蝶聚集渡冬的山區附近，意外發現附近有許多石板屋，也慢慢對其產生興趣與好奇，並拍攝成紀錄片「中間之地」。

「中間之地」描述部落祖靈呼喚遊子，重返部落參與修復石板屋聚落的行列。在這期間，族人對於傳統婚姻的觀念、異國婚姻的衝突，兩代之間想法的差異和對部落責任的態度，所有的不一致，在傳統文化的召喚和對族群向心力的驅使下，在祖靈和石板屋前，由衝突走向和解的過程。

鄧文斌拍攝的屏東老七佳部落至少有400年歷史，也是台灣少數幾個保存完整的石板屋聚落。老七佳位於屏東山林海拔高約570公尺，目前仍有近50幢完整的石板屋，從上往下看，石板屋彷彿一幅美麗風景畫。走近看石板屋沒有一根釘子，層層疊疊，井然有序，冬暖夏涼。

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鄧文斌表示，很喜歡原住民文化，不管是音樂、工藝、舞蹈、圖騰、節慶儀式、傳統建築，他認為處處充滿力與美，有著很多前人的智慧，「有很深的文化底蘊，那是千百年累積而來的，非常的接地氣而有溫度」。

鄧文斌過去在台灣已獲7座金鐘獎肯定，在國際各大重要影展更是頻頻得獎，再次獲獎，鄧文斌還是很開心。他表示，當初只是覺得這是世界文化遺產的潛力點很珍貴，沒考慮經費就拍了，他認為幫原住民朋友做一些有意義的事情是應該的，也很感謝老七佳部落族人的協助。（編輯：張芷瑄）1110108

紀錄片導演鄧文斌拍攝的屏東老七佳部落已有至少400年歷史，也是台灣少數幾個保存完整的石板屋聚落，目前仍有近50幢完整的石板屋。（倪有純提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月8日