國父紀念館50週年 舞台劇仁愛路六號重現歷史

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）小到畢業典禮，大到金馬、金鐘、金曲三獎，都曾在國父紀念館發生。今年「國館」慶祝50週年館慶，將推出舞台劇「仁愛路六號」，重現曾在「國館」發生的吉光片羽。

國父紀念館發布新聞稿表示，國父紀念館是台灣重要場館，50年發展下來已與民眾生活密不可分，這次將以舞台劇方式呈現「國館」的歷史與文化事件。

國父紀念館館長王蘭生表示，「國館」50館慶除了戲劇演出之外，也將推出50週年形象影片與館慶特刊，並推出「漫遊國父紀念館APP活動」、「生活美學．藝遊未盡特展」、「50週年館史展」、「建館50週年典藏特展」以及「50週年館慶國際研討會」。

全民大劇團導演謝念祖表示，剛接到邀約要為國父紀念館做一齣舞台劇，「怎麼可能？但後來爬梳資料之後，其實這裡是許多重要歷史事件發生的場所」。

謝念祖說，包括先總統蔣公逝世後移靈到國父紀念館，「三金」金馬、金曲、金鐘等重要頒獎典禮在這裡舉行等，這些全民記憶都將成為舞台劇的血肉。

「仁愛路六號」將以國館員工視角來回望大時代，編劇吳世偉表示，雖然是喜劇，但希望觀眾透過劇中呈現出的重要事件，感受「國館」之於台灣的重要性。

這次演員包括郭子乾、唐從聖、康茵茵、張瀞云（小鄧麗君）、呂紹齊、龍龍（林千聿）、廖曉彤等人。郭子乾分享自己是與父親一起來瞻仰故總統蔣中正遺容，繞行國父紀念館共13圈半。

唐從聖表示，學生時代大家都以到國父紀念館演出為最重要指標，進娛樂圈之後，則以進來國父紀念館為最大榮耀，「因為金馬、金鐘以及金曲獎都在這裡辦，我第一次走紅毯也是在國館」。

國父紀念館舞台劇「仁愛路六號」將於5月14日及15日演出。（編輯：管中維）1110114