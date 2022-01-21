台文館發表周定山全集 補足台灣新舊文學轉折點

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（中央社記者張榮祥台南21日電）國立台灣文學館今天發表彰化縣鹿港地區重要文人「周定山全集」新書4卷8冊，補足日治到戰後的台灣跨越新舊文學時代微妙轉折點。

台文館今天舉辦「周定山全集」新書發表會，周定山家屬、主編余美玲、施懿琳、蕭世瓊等學者到場與會。

台灣文學館長蘇碩斌表示，2013年周定山文物在家屬同意下全數捐贈台文館，總數近1300件，內容涵蓋漢詩、詩話、詩畸等手稿，也有不少書畫作品、相片、資歷證件等。

台文館2015年起整理周定山手稿，同時重點修復手稿及書畫，2017年舉行「一吼定江山—周定山捐贈展」，2018年再啟動「周定山全集」編纂計畫，歷時2年，完成4卷8冊，包括漢詩卷上下冊、小說散文卷1冊、文獻卷1冊、影像卷4冊。

台文館發布新聞稿指出，周定山是鹿港地區重要文人，也是跨越新舊文學的代表作家，和賴和、楊守愚、陳虛谷等人齊名。

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周定山（1898年-1975年），本名火樹，字克亞，號一吼，人稱半閑先生，除擅長漢詩文寫作，對新文學的散文、小說也多所著力，書法、繪畫、刻印自成風格，且有中醫素養，交遊廣闊，對提振鹿港文風多所建樹。

周定山的魅力不僅於平面詩文，也善繪螃蟹，覺得它「人間誰與共橫行」，如此憤世嫉俗，剛正不阿，對世間不公義常發不平之鳴，大有現代「憤青」韻味。（編輯：郭諭儒）1110121