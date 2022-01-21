詩書畫全才、小說關懷底層 「周定山全集」出版

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（中央社記者邱祖胤台北21日電）國立台灣文學館推出前輩作家「周定山全集」，周定山以古典詩聞名，又工書畫，他的小說、散文及評論，充分展現對社會底層的關注，堪稱台灣文學史上的異數。

根據台文館今天發布新聞稿，周定山為鹿港重要文人，也是跨越新舊文學的代表作家，與賴和、楊守愚、陳虛谷等人齊名。他對散文、小說等新文學多所著力，書法、繪畫、刻印均自成風格，並有中醫素養，交遊廣闊，對於提振鹿港文風多所建樹。

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台文館館長蘇碩斌表示，2013年，周定山家屬將周定山所有文物全數捐贈台文館，總計近1300件，內容涵蓋漢詩、詩集等手稿，亦有不少書畫作品。2015年起，台文館開始整理周定山手稿，同時進行重點修復；2017年舉行「一吼定江山—周定山捐贈展」；2018年再啟動「周定山全集」編纂計畫，歷時2年，完成4卷8冊，包括「漢詩卷」上下共2冊、「小說散文卷」1冊、「文獻卷」1冊、「影像卷」4冊。

此外，台文館也對周定山文物進行文學商品開發，以他的詩作發想，推出「鯨波」與「細水」兩款文學啤酒。（編輯：屈享平）1110121