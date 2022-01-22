國台交青年音樂創作競賽 北藝大洪郁閎獲首獎

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）國立台灣交響樂團「新樂．星躍」NTSO青年音樂創作競賽結果昨天晚間揭曉，第1名由洪郁閎「杳」獲得。洪郁閎表示，感謝指揮葉政德與國台交團員支持，讓他有機會聽見自己想像中的音樂。

國立台灣交響樂團官方臉書昨天晚上宣布競賽結果，第1名由洪郁閎「杳」獲得，授權金20萬元；韓濟安「空中歷險」獲得第2名，授權金10萬元；第3名則是李若瑜「月光雲豹」，授權金5萬元。李若瑜也拿到獲得「團員票選獎」以及「觀眾票選獎」，獲授權金3萬元。佳作則是方雅襄「在光與影之間」，獲授權金3萬元。

獲首獎的洪郁閎目前就讀北藝大音樂研究所碩士班二年級，小時先學古典吉他，國中時學鋼琴，考上台中新民高中音樂班，主攻作曲，他曾為國中同學拍攝的「祀」擔任配樂製作，獲得第一屆鑫馬獎最佳動畫及最佳配樂。

洪郁閎今天接受中央社專訪時表示，他是第一次跟職業樂團合作，「深深感到自己的不足。」洪郁閎說，整個排練過程中，很感謝指揮葉政德的包容，團員老師們也都直接提出問題，「但是大家都很盡力配合做出我想像中的聲音，這個參與的過程很珍貴，我覺得學習到好多好多。」

創作對洪郁閎的意義重大，「這是尋找自己的過程，生活中沒有辦法撫平的疼痛或遺憾，我就透過創作抒發跟表達。」

洪郁閎說，這次創作的「杳」從2021年7月開始寫，寫到11月，「我對這個字很有感覺，這樣一個中文字有很多含意，有深遠的意思，有遙無邊際的意思，也有不見蹤影的意思，感覺很抽象，也很有發揮空間。」

洪郁閎表示，未來希望可以繼續創作古典樂曲，但對於應用音樂如影視配樂等等也不排斥，希望透過創作繼續傳達自己的理念。

「新樂．星躍」NTSO青年音樂創作競賽決賽音樂會，昨天晚間在國台交演奏廳舉行，由葉政德指揮國台交演出4首入選決賽作品，過程也首度透過NTSO數位音樂廳做全球同步直播。（編輯：屈享平）1110122