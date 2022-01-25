台北動漫節春節後登場 首創IP主題區本土作者上陣

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（中央社記者王寶兒台北25日電）第10屆台北國際動漫節將在農曆春節後登場，往年卡司常見日本漫畫家、輕小說作家等創作者跨海參與，今年則首創「新創IP主題區」，由台灣創作者上陣。

台北國際動漫節由社團法人中華動漫出版同業協進會主辦，該協進會秘書長高世椿今天接受中央社記者訪問表示，台北國際動漫節集結許多日本動漫作品，今年設立「新創IP主題區」，則讓喜愛日本動漫的漫迷也能欣賞到台灣原創IP。

「新創IP主題區」集結如近年將貓咪擬人化為圖像作品的人氣YouTuber「黃阿瑪的後宮生活」、插畫家「低級失誤」、MOMOZAZA等30幾名創作者，透過各自攤位的文創商品，秀出本土軟實力。

高世椿表示，今年展會強調原創精神，如此次也邀請公益財團法人日本台灣交流協會舉辦「日台友情簽繪展」，由多名台灣漫畫家繪製感謝簽名板，感謝日本去年捐贈台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的善舉。

因COVID-19疫情影響，海外卡司難以訪台，今年台北國際動漫節為期5天的展期中，見面會等活動仍不間斷。如參展攤商木棉花，此次就邀請動畫「進擊的巨人」的中文配音員宋昱璁、曾允凡、錢欣郁舉行簽名會，尖端也將舉行「原創星球寫作爭霸戰」，廣受漫迷矚目。

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高世椿表示，近2年均遵守中央流行疫情指揮中心頒布的COVID-19防疫指引。今年會場防疫措施上，包含每2小時派員於會場各處清潔消毒、禁止夜排、每人排隊距離維持1.5公尺、會場廣設消毒液等外，每名工作人員、工讀生、布展人員也須打完2劑疫苗，做好萬全準備，也隨時因應政府滾動式修正。

第10屆台北國際動漫節將在2月10日至2月14日於台北世貿一館登場。（編輯：陳政偉）1110125