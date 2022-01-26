剪紙老虎藏松山園區 夜晚搭光雕秀亮相

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迎接虎年到來，松山文創園區推出「虎虎哈嘻．大過虎年」展覽，512隻紅色老虎剪紙圖藏身於園區各處，夜晚將搭配光雕秀，讓每幅剪紙老虎都能閃閃發光。（松山文創園區提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）迎接虎年到來，松山文創園區推出「虎虎哈嘻．大過虎年」展覽，讓512隻紅色老虎剪紙圖藏身於園區各處，夜晚將搭配光雕秀，傳統剪紙結合新科技，共創視覺饗宴。

松山文創園區今天發布新聞稿表示，「虎」在傳統習俗中代表守護神，小孩滿周歲、要抓周時，會戴虎頭帽、穿虎頭鞋來避邪，今年攜手漢聲出版社，透過剪紙藝術裝置及年節風俗展覽，共藏512隻老虎於園區，期盼在守護神的庇佑下，能一掃COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾。

展覽分為「虎虎生風」、「吉祥平安」、「大過虎年」、「生肖賀喜」、「虎虎哈嘻」、「祈福顧厝」及「六寶嬉春」共7個展區。其中「虎虎生風」，特別展出6幅大型剪紙老虎作品，每幅超過200公分，高度就展現老虎霸氣氣勢，6幅作品中有母子虎、大小虎等，展現春節闔家歡樂的氛圍。

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松山文創園區表示，到了夜晚，「虎虎生風」作品還將搭配光雕秀，讓每幅剪紙老虎都能閃閃發光，還綻放絢麗的煙花及吉祥如意圖騰，每隻老虎都彷彿動了起來。

除展覽可以欣賞外，松山文創園區表示，近期首度推出松菸戶外實體解謎包，只要帶上手機和遊戲包，就能在園區玩戶外實境遊戲，故事設定為1937年的松山菸廠，如菸廠時期保存下來的鍋爐房、育嬰室及巴洛克花園等公共區域，都可能藏有遊戲線索。春節不只能來園區挖掘松菸古蹟，也能尋虎走春。（編輯：張雅淨）1110126