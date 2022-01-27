黃光男手稿、書畫近900件 國家圖書館典藏

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國家圖書館27日舉行「至真則美—黃光男教授手稿捐贈儀式」，水墨藝術家黃光男（左）110年底陸續捐出手稿及書畫作品等共875件，國圖館長曾淑賢（右）表示，這次捐贈不僅豐富國圖名人手稿典藏，對於讀者了解黃光男創作歷程及藝術思維也極有助益。（國家圖書館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年1月27日

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）著名書畫家黃光男長年身兼教育、行政、美術館長等職，仍創作不輟，國圖今天舉行「至真則美－黃光男教授手稿捐贈儀式暨手稿展」開幕活動，由黃光男捐出手稿及書畫作品共875件，見證其創造力與學思歷程。

活動包括考試院長黃榮村、教育部次長林騰蛟、教育部終身教育司長李毓娟、教育部國際及兩岸教育司長李彥儀、國父紀念館館長王蘭生等人出席參與。

國家圖書館館長曾淑賢表示，本次捐贈數量龐大，不僅豐富國圖名人手稿的典藏，對於讀者了解黃光男的創作歷程及藝術思維極有助益。

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根據國圖發布新聞稿，黃光男曾擔任台北市立美術館館長、國立歷史博物館館長、國立台灣藝術大學校長，作品廣受國內外美術館收藏，創作之外另致力於美術史研究、美學理論及藝術行政研究，累計60餘部著作。曾獲教育部文化獎一等勳章、法國文化部「藝術與文學軍官勳位」、法國教育部「學術界棕櫚葉榮譽軍官」等榮譽。

此次捐贈內容，包括黃光男手稿及書畫作品共875件，其中包含手稿686件、國畫94幅、筆記71冊、書法18件、畫冊5冊、畫卷1卷。（編輯：張雅淨）1110127