李哲音孤身走偏鄉 攜豎琴填滿導航未竟的空白

（中央社記者趙靜瑜台北31日電）音樂家李哲音8年前開始扛起豎琴走進全台偏鄉學校，至今累積257所，不曾間斷。他常常前往那些連導航都到不了的地方，只為帶給偏遠學童豎琴的樂音，藉音符消弭城鄉差距。

李哲音說，雖然有人不看好他走訪偏鄉，甚至認為只是蜻蜓點水，讓他偶爾也會懷疑自己，但孩子們一看到豎琴，瞪大眼睛、張開嘴巴，那份好奇心加上對音樂的高度興趣，「這一切都已值得。」

2014年李哲音與大提琴家范宗沛出版第一張專輯「優雅時光」，深受歡迎，這也讓李哲音首次覺得自己講話有人願意聽，希望能默默做一件事來回饋社會。

豎琴到偏鄉，李哲音第一次踏進了宜蘭偏鄉小學，為孩子們介紹豎琴，讓孩子們摸琴，自己也撥撫琴弦，孩子們高興，學校老師也非常開心。「我鼓勵他們，全台灣有超過九成五的人沒看過豎琴，他們值得與眾不同。」

李哲音家學淵源，父親是「台灣豎琴教父」李武男。李武男引進豎琴到台灣，也開設工廠製作豎琴出口，深獲國外喜愛。哥哥是金曲獎得主李哲藝，也是灣聲樂團的創辦人及藝術總監。李哲音功課挺好，一路念書順利，大學畢業後就到電子公司工作，月薪優渥，但哥哥因為邀演不斷，他就常常去代打救火，最後也辭了工作，專心演奏豎琴。

「後來父親生病，豎琴工廠又因為金融風暴影響甚巨，訂單連3個月都是零；父親也不資遣員工，但的確難以後繼，我跟哥哥都勸父親關掉工廠，雖然狠心，但我們想用另外一種方式，延續父親對於推廣豎琴的志業與夢想。」李哲音說。

李哲音侃侃而談，表示既然沒辦法賣琴給每一個人，那就帶著豎琴去偏鄉，讓更多沒機會接觸豎琴的孩童都有機會，以聽覺、視覺、觸覺感受音樂的美好與創意。多年來，李哲音像是獨行俠，自己聯繫學校，開車，帶著一大一小豎琴到學校，扛琴下車推到教室，調音演出，每次都像是第一次。

李哲音會先介紹豎琴的歷史，然後彈一小段，伴一點小故事，也會介紹父親對於豎琴的堅持。一連串的音符中，布農族的「拍手歌」、泰雅族的「歡樂歌」，搭配他的豎琴就是卡拉OK大合唱，最受歡迎的就是「小幸運」，已經成為主打歌。

李哲音說，走過這幾年，城鄉差距之大讓他每每震懾，比如說他彈奏莫札特的「小星星」，有些學校的孩子根本沒聽過；還有校長分享數學課裡面的四等分，「就像切比薩，對半再對半就是四等分。」結果孩子們反問；「甚麼是比薩？」這樣的文化落差，讓他更加堅持推廣豎琴。

李哲音說，不是學豎琴有甚麼了不起，「而是讓這些孩子們有這樣的經驗，知道自己也知道別人不知道的事情，建立一點點自信，在學生心中種下一顆小小的音樂種子。」

帶著豎琴到偏鄉，有著李哲音自己的執拗，也有無力改變的感傷。李哲音回憶他去新竹尖石鄉的石磊國小，整個學校就是一個口字型建築加上一座籃球場，眼前只有石頭跟草，非常迷你。李哲音演奏完後準備回程，一個三年級小妹妹跑過來問他：「老師，我喜歡豎琴，你甚麼時候再來看我們？」李哲音聽了，當場眼淚差點落下。

李哲音說，他的理想是希望走遍偏鄉學校推廣豎琴，但個人能力有限，加上各種行政安排等現實，幾乎不太可能短期內重覆去同一所學校，二度造訪時可能學生也都畢業了。「我只跟小妹妹說，有機會老師一定會再回來。」那個小謊，李哲音至今難以釋懷。

李哲音說，前3年大概跑了100所偏鄉學校，「說實話，我都在問自己甚麼時候才會到100所。有時候光是當天來回，開車就超過10小時以上，中途還得下交流道休息，才有體力開回家。」但即使如此，「再累也要做下去。」

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李哲音記得一次到高雄那瑪夏區的民權國小，導航導到山路上，漸漸離開大路，到最後樹葉越來越多，走到沒有路，才知道走錯路。還有一次山上沒訊號，手機導航完全沒作用，「遇到岔路不知道向左還是向右，我只好擲筊。」

李哲音多年來的努力，也感動了民間企業，一點點贊助是能讓計畫更加順暢。「我每次聽對方說，老師甚麼時候可以來分享都歡迎，這些都給了我再次出發的勇氣。」李哲音說，台灣是不是鬼島，要取決於這片土地上每一個人的作為，此生能與豎琴有這麼深的緣分，把這件小小事情做到最好，人生就有了意義。（編輯：屈享平）1110131