李永得現身衛武營新春燈會 停下腳步玩版畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬（前左）陪同文化部長李永得（前右）參訪衛武營新春燈會，並親自為李永得導覽介紹。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者台北5日電）文化部長李永得昨天現身衛武營國家藝術文化中心，在衛武營藝術總監簡文彬陪同下，參觀館內外相關新春燈會規劃。李永得也童心大發，停下腳步玩起版畫，可愛的圖樣讓他愛不釋手。

衛武營國家藝術文化中心今天發布新聞稿表示，李永得4日晚間在衛武營藝術總監簡文彬陪同下，走訪館內外各項活動，像是到時光迴廊體驗全台第一個沉浸式「廳院虛擬實境互動導覽」，這項導覽是由「雅婷智慧團隊」打造，推手是杜奕瑾領軍的台灣人工智慧實驗室。

經過「虎年版畫快閃體驗」攤位時，李永得也一時興起，停下腳步玩起版畫；最後來到衛武營戶外劇場欣賞「武營晚點名」島嶼記憶．光舟劇場，高雄市副市長史哲與市府觀光局副局長劉秀英也陪同觀賞，藉由聲光投影敘述高雄的故事，壯觀畫面也讓現場為之驚艷。

衛武營在農曆年節期間推出「2022衛武營新春燈會系列」，整個2月從戶外劇場、北側廣場、四個廳院與多處公共空間，規劃時尚設計展、沉浸式AI導覽、戶外光影劇場、音樂舞蹈傳統戲曲演出、文創餐飲市集等，展現台灣文化實力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛武營表示，2022衛武營新春燈會系列過年期間，在「衛武營愛虎親子創意特區」有20公尺超大可愛老虎及不同情境的裝置，坐落在北側廣場各角落，已成為打卡新熱點，還有愛虎跳財神散播幸福與平安。

衛武營3樓樹冠大廳則有花露露化身財神發紅包、虎年版畫快閃體驗、「自造光工場」工作坊以及武營刮刮樂。衛武營也會因應疫情做好完善防疫措施，讓民眾安心來衛武營走春。（編輯：屈享平）1110205