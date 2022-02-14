衛武營挑戰24小時演出不停歇 聽舒伯特一整天

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）衛武營國家藝術文化中心將推出「瘋迷24舒伯特」，集結400名音樂家推出全台首次24小時不停歇演出古典音樂會，也讓觀眾夜宿場館，挑戰觀眾對音樂會的想像。

衛武營今天發布新聞稿表示，今年是作曲家舒伯特225週年誕辰，衛武營規劃推出24小時不停歇古典音樂派對，向舒伯特致敬，從2月19日傍晚5點開始到2月20日傍晚5點，集結400位以上音樂家與樂團，在衛武營音樂廳、表演廳、排練室、演講廳與公共空間等角落，演出交響樂、室內樂、爵士樂、親子音樂會、講座等29場節目與活動。

被譽為「藝術歌曲之王」的舒伯特，音樂創作天份優異且產量驚人，僅31歲的一生留下上千首作品，包括600多首的藝術歌曲，其纖細的情感掌握與精巧純熟的作曲技法，不只體現於藝術歌曲，更在交響曲、鋼琴獨奏曲、室內樂等不同音樂形式展現，譜寫出如「鱒魚」、「野玫瑰」、「軍隊進行曲」等許多後世耳熟能詳的作品。

衛武營藝術總監簡文彬表示，在法國行之有年的「熱狂之日」音樂節，會用好幾天時間不眠不休呈現一位作曲家的作品，「衛武營首次挑戰，但一開始不要太瘋狂，24小時就好」。

簡文彬說，之前不少人建議可以「夜宿衛武營」的想法，這次也將首度嘗試，「從深夜到清晨都有演出，希望觀眾不只來看表演，還可一窺衛武營的深夜風貌，感受前所未有的全新體驗。」

「瘋迷24舒伯特」參與演出的包括國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團、國家交響樂團等國內三大交響樂團，指揮家亞歷山大．布魯格、楊智欽、張尹芳、古育仲，以及台北愛樂合唱團、南台灣室內樂協會、對位室內樂團、MUSE鋼琴三重奏、南台灣鋼琴三重奏、藝心弦樂四重奏等共同演出。

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衛武營也邀請男高音林健吉、宮天平，女高音梁又中，女低音鄭海芸，男低音曾文奕分別演唱舒伯特藝術歌曲與彌撒曲，數以百計頂尖音樂家與樂團24小時不間斷演出。

除了聆賞演出，公共鋼琴限定計畫「今日只彈舒伯特」讓觀眾化身舒伯特的演奏者，在「瘋迷24舒伯特」活動期間，衛武營公共鋼琴現場備有舒伯特名曲鋼琴譜，無論鋼琴初心者或好手，都可一展屬於自己的舒伯特樂曲。（編輯：陳仁華）1110214