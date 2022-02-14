帶大哥大、電視出航 馬祖狀元船最潮

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馬祖水部尚書公廟的狀元船長約2.5公尺，寬則不到1公尺，船身外以手工繪製八仙神像圖，象徵「八仙過海」。中央社記者王寶兒攝 111年2月14日

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（中央社記者王寶兒連江縣14日電）暌違14年，馬祖北竿水部尚書公廟今天舉行少見海祭習俗「送狀元船」，船上除有神兵神將，還有迷你電視和傳統大哥大，供船上尚書公神明解悶。

「送狀元船」傳統習俗源於中國閩江一帶，水部尚書公廟總幹事陳天喜今天告訴中央社記者，馬祖首次「送狀元船」是2007年，當時廟方特別到福建取經，包含船身、船上神兵神將等都在當地製作。

尚書公本為中國抗元名將陳文龍，殉國後被列為海神奉祀。祖廟設於福建陽歧鳳鳴山，每年元宵節，地方人士會出資造狀元船供尚書公搭，返回福建莆田家鄉探親。

陳天喜表示，馬祖狀元船長約2.5公尺，寬不到1公尺，按福建傳統製作的狀元船隻尺寸約3到4倍。傳統狀元船隻會有神座、神兵神將，還會搭建房間，讓尚書公在行程中休息。

陳天喜說，馬祖狀元船配合「擺暝」製作，出巡海面以祈求保佑居民平安，擺設上沒房間，但有電視及大哥大，「以前的人製作狀元船時還沒有電視跟大哥大，但我們想說要與時俱進，神明也會想聊天、想看電視。」

此外，狀元船身以手工繪製八仙神像，象徵「八仙過海」。（編輯：李明宗）1110214