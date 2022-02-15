重拾作曲家角色 許博允將辦創作生涯60週年樂展

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）一曲樸素卻充滿靈魂的「琵琶隨筆」響起，78歲新象基金會創辦人許博允頓時回到了他最擅長的作曲家領域。今年是許博允創作生涯60週年，他將舉辦專場演出以音樂面對自己與樂迷。

今天在宣告記者會上，許博允妻子也是台灣長笛教母樊曼儂第一個上台，她說許博允是她「可敬的老伴」，「從他的音樂中可聽見他潛藏在內心世界的才華，新象工作是瑣碎的，但創作是永恆的，從他身上就可以看到這一點。」

少了過去激進昂揚的生氣勃勃，許博允身形比以前消瘦，持續養病，他也坦承現在年紀大了，身體不是挺好，這次樂展作品對他來說有經典也有新創，意義獨具。「像首演『琵琶隨筆』的琵琶演奏家王正平，像首演『寒食』的男中音張清郎，當時他們傾力為樂曲首演的點滴，我都仍歷歷在目，但他們都已經不在了。」

文化學者林谷芳表示，許博允可以說是台灣過去充滿希望光明的時代代表性人物，創作開闊，萬物一切為他所用，「他從60年代開始創作，70年代逐漸奠基，到了80年代90年代開花結果，作品影響力甚至到中國。」

林谷芳說，超越現實之外才有浪漫，許博允代表的就是一種無可救藥的浪漫，「我自己學琵琶，這麼多年來新創琵琶曲在現代與自然如此融合，近乎渾然天成，也只有這一首『琵琶隨筆』。」

即使如此，這次演出「寒食」的是戲劇家吳興國，演出「琵琶隨筆」的是新生代演奏家黃立騰，都將會有獨特的表演方式。演出「境」的仍是朱宗慶打擊樂團，許博允表示，「境」1977年應日本作曲家三枝成彰之邀在NHK發表，由岡田知之打擊樂團演出，1979年在台灣演出，也促成岡田知之與朱宗慶這輩子亦師亦友的緣分。

許博允說，「境」這首樂曲來說，真正重要的是演奏家、擊樂家與人聲的對話，「作曲的人只是個媒介。」

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朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶也表示，許博允對於打擊樂貢獻很大，「不只是貢獻創作的熱情，也貢獻推動藝術的熱情。」朱宗慶說，「境」這首曲子在演奏的音色變化很大，用敲、打、觸、摸、推、搖，還加上人聲，展現不同的音量、音質、音頻、音色。非常特別。

力晶2022藝文饗宴「許博允創作生涯60週年」樂展將於3月3日至4日在台北國家音樂廳、3月10日在高雄衛武營、4月19日在台中國家歌劇院演出。（編輯：張芷瑄）1110215