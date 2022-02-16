屏菸1936文化基地打造沉浸式博物館群 25日開幕

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「屏菸1936文化基地」將於25日正式開幕，重啟後的屏菸以沉浸式五感體驗為特色，讓觀眾身歷其境，感受屏東產業與文化底蘊。中央社記者郭芷瑄攝 111年2月16日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）保留屏東菸葉廠再造重生的「屏菸1936文化基地」，將於25日正式開幕，屏縣府文化處表示，重啟後的屏菸以沉浸式五感體驗為特色，讓觀眾身歷其境，感受屏東產業與文化底蘊。

屏東縣政府文化處今天召開記者會，處長吳明榮介紹「屏菸1936文化基地」，說明利用菸葉廠再造重生的內容，他表示，4.2公頃的菸葉廠園區規劃的博物館群包括屏東菸葉館、客家館及原民館；另有文資建材庫房，為六都以外第一個設置的文資庫房。

另外，還有沉浸式體驗館、10號倉庫特展空間、屏東縣立美術館、屏東縣典藏庫房、兒童探索館和商業空間。

吳明榮表示，園區將分2階段開放，菸葉館、客家館、8、9號倉庫及10號倉庫4大館25日開幕時開放，其中，8、9號倉庫將辦大武山特展，10號倉庫將辦故宮特展，屏東客家館以沉浸式互動常設展呈現六堆的文化印記與精神。

吳明榮表示，佔地面積1300坪的屏東菸葉館，為台灣首座菸葉主題館，完整保留菸葉加工機具，透過數位科技導入，不但重現工業遺產的歷史風華，也從沉浸式互動展覽中認識過往產業發展的脈絡。

25日開幕式邀請優人神鼓舞者融合歷史場域，穿梭於屏東菸葉館，展現屏菸歷史與藝術的再生新意涵；未來陸續有原民館、縣立美術館、典藏庫房、兒童探索館、文化資產建材庫房，打造品牌化的屏東博物館群。

曾在菸廠工作30多年直到關廠的菸廠農務課長韓清峰今天也受邀參觀，他說，今年剛好離開菸廠20年，今天看到菸廠及改造後的樣貌，心情既感傷又高興。

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文化處表示，園區開幕後至3月底開放1個月免費入場，每週末的開幕市集，集結各類美食、手作小物、街頭藝術等。

根據文化處資料，屏東菸葉廠最早為1936年設立的「專賣局屏東支局葉菸草再乾燥場」，戰後作為公賣局屏東菸廠後，所負責屏東菸草栽種面積在1970年代曾達到全台最大，台灣在2002年加入世界貿易組織（WTO）後，屏東菸廠同年關廠，全區於2010年被指定為屏東縣歷史建築，為台灣現今規模最大的菸葉初級加工廠。（編輯：陳仁華）1110216

「屏菸1936文化基地」將於25日正式開幕，其中台灣首座菸葉主題館，完整保留菸葉加工機具。中央社記者郭芷瑄攝 111年2月16日