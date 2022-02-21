「雨中戲臺」看戲班人生 26、27日高雄衛武營上演

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）由南北兩大天團春美歌劇團和金枝演社共同演出的年度大戲「雨中戲臺」，26、27日將在衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場，一窺戲班人生的悲歡離合。

衛武營國家藝術文化中心今天召開記者會，藝術總監簡文彬表示，衛武營重視在地，也肩負文化傳承責任，陸續推出多檔以台灣歌仔戲文化為底蘊的好戲，「雨中戲臺」是歌仔戲跨界跨出新高度的一齣劇，不僅可以看到兩大天團飆戲，還有演員生活真實的衝突與矛盾，自己看過非常感動，因此邀請到衛武營演出。

金枝演社創辦人暨藝術總監王榮裕笑說，主演的郭春美就住在衛武營附近，可說是「回到故鄉演出」。王榮裕表示，這齣戲是在演自己與母親謝月霞的故事，也是最真實的戲班生活，雖然生活其中痛苦，但是衝突、和好的動人過程，也成了戲劇最好養分，更反映了歌仔戲的變遷，才被編劇紀蔚然選為劇本基礎。

在戲中分飾母子的郭春美與孫凱琳母女檔，更同時憑此劇分別獲得傳藝金曲獎「最佳演員獎」與「最佳個人表演新秀獎」。郭春美說，自己先前都是演帥氣的小生，在這場戲中恢復「女人身」、還要跟男人撒嬌，剛開始覺得非常尷尬，但一直說服自己「演什麼就要像什麼」，才突破心理障礙。

孫凱琳則說，這齣戲裡描繪戲班台上、台下的生活，真的就是自己從小在戲班裡看到的情況。這樣真實、好理解的劇情，與比較流行的音樂，不只是一齣有淚有笑的家庭倫理教育劇，更是年輕人接觸歌仔戲很好的入門。

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衛武營資料指出，「雨中戲臺」跳脫傳統框架，由國家文藝獎得主紀蔚然編劇。描述戲班紅牌小生女演員月鳳，在台上演出時風流倜儻，吸引眾多粉絲愛慕，卻拋下丈夫與孩子離家追尋自由，讓桀敖不馴的兒子志成對母親極端厭惡，直到自己踏入劇場，才漸漸理解母親當初的選擇與偉大。

「雨中戲臺」由風格大膽華麗的春美歌劇團、接地氣的台客戲劇天團金枝演社兩大「胡撇仔」天團合體飆戲，融合歌仔戲、胡撇仔戲、音樂歌舞與現代戲劇，並曾入圍6項傳藝金曲獎，不只跳脫傳統框架，更寫下「胡撇仔戲」美學新篇章。（編輯：謝雅竹）1110221