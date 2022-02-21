馬德里台灣藝術週 青年藝術家作品登西班牙

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藝術家張騰遠以「鸚鵡人」系列作品參加西班牙Art Madrid藝術博覽會。圖為參展作品「鸚鵡人領幣（波提切利）」。（伊日藝術提供）中央社記者王寶兒傳真 111年2月21日

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（中央社記者王寶兒台北21日電）駐西班牙代表處文化組和伊日藝術計劃合作舉辦「馬德里台灣藝術週」，安排青年藝術家參與馬德里2大藝術博覽會，包含Art Madrid藝術博覽會及Hybrid Art當代藝術博覽會。

文化部今天發布新聞稿表示，每年2月底大大小小藝術博覽會占據馬德里，吸引來自全球各地藝術家及藝術愛好者前往朝聖，整座城市隨著春天的藝術慶典到來而熱鬧奔放。

此次「馬德里台灣藝術週」由青年藝術家上陣，張騰遠23日起將在Art Madrid藝術博覽會展出「鸚鵡人」系列繪畫，透過鸚鵡人的虛擬世界，反映現實世界的環境變遷。

王煜松則將在25日起以錄像創作「花蓮白燈塔」參與Hybrid Art當代藝術博覽會，他透過藝術行動，實際去尋找詩人楊牧作品裡的「花蓮白燈塔」，藉此探索繪畫對於身體實踐的認知與意義。

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伊日藝術計劃總監黃禹銘表示，這次是伊日藝術計劃第7次參加在馬德里舉辦的藝術博覽會，「今年與駐西班牙代表處文化組合作辦理台灣藝術週，盼藉由2名不同世代、不同媒材及不同類型的青年藝術家，展現出我國藝術多元又充滿活力的創作能量。」

文化部表示，駐西文化組今年特地製作限量版活動推廣提袋，主視覺採用張騰遠向西班牙畫家哥雅（Francisco Goya）名作「1808年5月3日」致敬的畫作「社群媒體」，希望藉此引起當地民眾關注，吸引大家前來欣賞來自台灣藝術家的作品，並憑2場博覽會入場票根到展區兌換限量提袋。（編輯：張雅淨）1110221