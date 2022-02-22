蒙藏文化中心布里雅特電影欣賞 現場送包子同樂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）蒙藏文化中心將在蒙藏文化館舉辦布里雅特電影欣賞「來趣貝加爾湖」，選映「貝加爾湖度假趣」等與貝加爾湖相關電影，帶觀眾從貝加爾湖認識布里雅特，開幕將送觀眾包子同樂。

文化部今天發布新聞稿表示，蒙藏文化中心將播映的4部電影，包括「貝加爾湖度假趣」、「愛情．機不可失」、「我的包子人生」及「戀戀貝加爾湖」，皆與貝加爾湖相關且題材輕鬆，帶領觀眾從貝加爾湖認識這個位於俄羅斯境內，卻有著蒙古族歷史文化背景的布里雅特。

文化部指出，蒙古族是一個歷史悠久又富傳奇色彩的民族，除分布於蒙古國及中國內蒙古外，俄羅斯聯邦境內也有喀爾瑪克、布里雅特及圖瓦3個蒙古族裔聚居的共和國，因所處地理環境不同，各自產生特殊的文化風貌。

布里雅特在地理上與圖瓦接壤，南鄰蒙古國，西臨整個貝加爾湖，而貝加爾湖是古代蘇武牧羊所在的北海，呈新月形，有「西伯利亞明珠」美譽，布里雅特擁抱如此神秘而美麗的湖泊，許多生活和故事自然與貝加爾湖有著緊密的連結。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部蒙藏文化中心表示，蒙藏文化館即日起展出「複景生活：當代藝術視角中的蒙古及中亞」特展，並辦理布里雅特電影欣賞，邀請民眾透過藝術及電影，認識蒙古不同部族在歷經時代變遷、融合傳統與現代後，所呈現出不同的文化生活與樣貌。

蒙藏文化中心「2022布里雅特電影欣賞－來趣貝加爾湖」將從3月12日到4月9日在蒙藏文化館舉辦。3月12日「2022布里雅特電影欣賞」活動開幕當日將提供「包子」與大家分享。4場次都為免費觀賞，並將安排映後座談，即日起開放線上報名，詳情請上文化部藝文活動平台：https://event.culture.tw/MOC 。（編輯：張雅淨）1110222