3百年歷史媽祖容顏損傷 六房媽會決議修復

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中華民國六房媽會26日舉行會員代表大會，討論有數百年歷史的六房媽祖神尊損壞維修工作，神尊修護師李志上說明，媽祖神尊損傷以臉部最為嚴重，包括漆層老化掉落、左部額頭有蛀蝕孔洞及局部木胎外露，另因神冠的珍珠項鍊撞擊，增加受損，損傷處應做治療。中央社記者姜宜菁攝 111年2月26日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）六房媽祖神尊已有300多年歷史，臉部多處損傷，六房媽會今天召開會員代表大會，過半數表決通過修復媽祖容顏，預計花30個工作天完成，強調修舊如舊，保持神像原貌。

六房媽會今天召開會員代表大會，為求慎重六房媽會請媽祖神尊到場，神尊修護師李志上在會議上說明六房媽祖神尊受損狀況及預計修護工法，主席徐萬成裁示舉手表決，過半數同意修復。

徐萬成接受媒體聯訪時表示，六房媽祖神尊超過數百年歷史，因長時間過爐、香火煙燻，神尊多處出現損傷，為避免損傷處持續惡化，多名理監事及信徒紛紛建議進行修護。

徐萬成說，修復神尊為重大工程，事前召開會員代表大會徵詢大家意見，也請專家多次評估、檢視，修護師也擲筊請示媽祖，連續3個聖筊應允。

李志上說明，媽祖神尊損傷以臉部最為嚴重，包括漆層老化掉落、左部額頭有蛀蝕孔洞及局部木胎外露，另外神冠的珍珠項鍊因撞擊增加受損，損傷處應做治療。

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雲林縣府文化觀光處文化資產科長張力元指出，六房媽過爐儀式是國家重要民俗之一，雖然六房媽祖神尊歷史悠久，但不具文資身分，建議六房媽會依公有古物修復方式進行，不做過多變更、修舊如舊，舊有的歷史軌跡能保存。

六房媽沒有固定廟宇，安奉在每年值年股爐爐主所興築的「紅壇」，每年更換紅壇地點的儀式即為過爐，每年過爐吸引數萬名信徒隨香，場面熱鬧壯觀，「雲林六房媽過爐」是國家重要民俗之一。（編輯：郭諭儒）1110226