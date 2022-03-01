愛樂劇工廠改編寓言 「新龜兔賽跑」探討親子關係

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愛樂劇工廠將推出由經典寓言故事改編的兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」，以親情為主軸，探討現今家庭、親子教育、同儕競爭等議題。（台北愛樂文教基金會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月1日

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）愛樂劇工廠推出由經典寓言故事改編的兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」，以大家耳熟能詳的劇情為主，上演親情為主軸的溫馨童話，第二代烏龜和兔子將帶觀眾從不同視角看待龜兔的競賽。

愛樂劇工廠發布新聞稿表示，「新龜兔賽跑」1999年在國家戲劇院首演即引起熱烈迴響，之後曾陸續於台北、新竹、台中、屏東及馬祖等地演出超過60場，觀眾累計近6萬人次，2013年封箱。

愛樂劇工廠時隔多年開箱重製，從劇本、音樂、舞蹈、服裝到舞台設計全面翻新，呈現更豐富多元的視聽體驗。

「龜兔賽跑」故事中，當年因為睡懶覺而輸給烏龜的兔子，相約10年後孩子長大時再比一場，但新生的小龜與小兔成為了好朋友，儘管不願競爭卻被迫承受上一代的敵對壓力，以及爸媽高壓與懷柔的期盼，兩個孩子憑藉對彼此的理解、尊重和包容，在最後的賽跑對決上，幫助怒目相向的兩個家族弭平紛爭、相互接納，最終齊聲歡唱。

劇中刻劃兩代的情感與互諒，不僅展現出親子間含蓄微妙的關愛，更探討現今家庭、親子教育、同儕競爭等議題，是適合全家共賞的新時代寓言故事。

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這次由兒童界唱跳偶像柳丁哥哥（甘子禾）與草莓姐姐（簡皎竹）分別飾演小龜與小兔，歌手羅美玲也將首度扮演龜媽，過去擔綱小兔的演員林姿吟這次回鍋演出兔阿姨，曾飾演龜媽的張仰瑄成為這次執行導演，各自帶來精彩表演。

愛樂劇工廠兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」將於4月30日及5月1日演出，地點在台北國父紀念館；7月2日在台中國家歌劇院演出。（編輯：張雅淨）1110301