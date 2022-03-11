已故藝師鍾任壁畢生收藏 雲林布袋戲館展出

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（中央社記者蔡智明雲林縣11日電）已故布袋戲藝師鍾任壁收藏盔帽、服飾、戲偶、輿轎等400餘件布袋戲珍貴文物，即日起在雲林虎尾布袋戲館展出；鍾任壁除演技精湛，更投入畢生精力於布袋戲的傳承、改革與保存典藏。

雲林縣政府今天在布袋戲館舉辦「壁」生珍藏-鍾任壁文物典藏特展記者會，縣長張麗善、文觀處長陳璧君及新興閣掌中劇團第6代傳人鍾任樑（鍾任壁兒子）等人出席，展期至6月6日結束。

鍾任樑接受媒體聯訪表示，他父親畢生除布袋戲外，沒有其他娛樂，終日與偶相處，收藏的動機，也是希望辦理展覽與大眾分享，此次從千件藏品中挑選400餘件盔帽、服飾、戲偶、輿轎等布袋戲珍貴文物展出，樣式種類豐富。

鍾任樑強調，此次特展要特別感謝文化部文化資產局積極性藝文紓困計畫補助及雲林縣政府、雲林布袋戲館全力協助，完成父親的心願。

陳璧君告訴中央社記者，這次展出毫不藏私，包括新興閣百年戲偶、彰化巧成真徐析森所製日本武士偶、電視偶等名作及兩岸開放後鍾任壁陸續向大陸名家訂製收藏偶、服飾、盔帽、兵器等，近年來由於大陸工藝師也面臨人才與技藝凋零，鍾任壁所收藏的布袋戲藝品更顯珍稀。

張麗善說，鍾任壁除演技精湛外，更投入畢生精力於布袋戲的傳承、改革與保存典藏，這檔展出不容錯過。

鍾任壁曾獲國家三等景星勳章、教育部民族藝術薪傳獎、藝術教育貢獻獎的終身成就獎，去年9月過世，總統蔡英文頒贈褒揚令表彰他傳承布袋戲的奉獻。（編輯：謝雅竹）1110311

已故布袋戲藝師鍾任壁收藏的盔帽、服飾、戲偶、輿轎等400餘件布袋戲珍貴文物，即日起在雲林虎尾布袋戲館展出。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月11日