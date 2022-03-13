大衛．胡斯再受邀客席國台交 左手指揮右手作曲

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）美籍指揮家大衛．胡斯2度受邀客席國立台灣交響樂團，除帶來拿手俄式曲目以外，他也帶來親自改編的「斯特內斯再會」管弦樂版本，希望讓樂迷從音樂中感受到前進的力量。

大衛．胡斯（David Hoose）透過國台交新聞稿表示，這次第2度與國台交合作，將演出柴科夫斯基（P. I. Tchaikovsky）「第五號交響曲」與蕭士塔科維契（D. Shostakovich）為鋼琴、小號及弦樂團所寫的「第一號鋼琴協奏曲」，由青年鋼琴家李其叡、國台交小號首席侯傳安與樂團合作。

大衛．胡斯也帶來自己改編成管弦樂版本的戴維斯（P. M. Davies）樂曲「斯特內斯再會」，而「斯特內斯（Stromness）是蘇格蘭北端奧克尼群島的城鎮，英國政府打算在此開採鈾礦，定居於此的戴維斯創作這首樂曲表達溫柔抗議，樂曲充滿濃的英國民謠風，很值得介紹給台灣樂迷。」

大衛．胡斯曾擔任波士頓清唱劇聖歌與管弦樂團音樂總監已達37年，曾連續11個樂季擔任塔哈拉西交響樂團的音樂總監，也是波士頓大學的榮譽教授。

鋼琴家李其叡、國台交小號首席侯傳安將與樂團合作蕭士塔科維契的「第一號鋼琴協奏曲」，李其叡表示，這首曲目本身就是複雜的室內樂作品，演奏時有很多細節，樂曲中也有要跟小號首席侯傳安共同炫技競奏的樂段，她很期待。

李其叡已與國台交合作多次，她說，國台交樂團聲音平衡，這首協奏曲鋼琴與樂團乍聽似乎是2件不同的事，但仔細聆聽後，可以發現鋼琴與樂團有著共同的語言，「這正是音樂美妙之處。」

國台交「大衛．胡斯，李其叡／俄羅斯的命運號角」音樂會將於3月25日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、3月26日在台中國家歌劇院大劇院登場。（編輯：戴光育）1110313