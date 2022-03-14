故宮南院6日停電一天 文物儲放未受影響

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國立故宮博物院南部院區6日因館內供電迴路跳脫，造成部分區域停電、下午閉館。故宮院長吳密察（前）14日表示，對當天已來院觀眾造成困擾深表歉意，文物儲放區域未受停電影響。中央社記者郭日曉攝 111年3月14日

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（中央社記者王寶兒台北14日電）國立故宮博物院南部院區6日因館內供電迴路跳脫，造成部分區域停電、下午閉館。故宮院長吳密察今天表示，對閉館一事深感抱歉，文物儲放區域未受停電影響，未來將精進縮短維修時間。

吳密察今天上午赴立法院教育及文化委員會報告業務並備質詢。吳密察表示，6日停電影響範圍為故宮南院行政區、一樓走廊、二樓售票大廳，其餘展廳及庫房重點區域正常供電，對文物儲放均無影響。

根據故宮南院調查，6日上午9時38分，館內第6供電迴路（編號EA6）斷路器跳脫；9時45分機電人員重新投入斷路器，但斷路器仍跳脫；11時40分宣布閉館不閉園，並疏散遊客，已入場遊客一律全額退票；下午確認閉館原因，並於晚上7時30分修復完成，全館恢復電力。

吳密察說，此次短路事故是因電力匯流排發生絕緣破壞，導致供電線路發生短路故障，前端保護斷路器跳脫；因維修材料耗時準備，南院由機電駐點維護廠商處理後續緊急維修，並於同日完成送電。

吳密察表示，對當天已經來院觀眾造成困擾，故宮深表歉意。

國民黨籍立委林奕華表示，放眼世界級博物館，很少聽到因停電閉館，此次故宮停電非關外部電力供應，希望故宮不論南北院不會再發生「自己停電」的狀況。

故宮南院處長彭子程回應，此次匯流排發生故障的機率很低，南院除重新檢測其他匯流排無問題，今天也辦理電路特檢。

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民進黨籍立委張廖萬堅表示，根據故宮報告，停電當天上午10時安管科長到場指揮調度，將近1小時後，換南院處長到現場指揮調度，又將近1小時後，才宣布閉館，下午才找出原因並在晚上解決，「這樣的效率，院長可接受嗎？」

吳密察回應，故宮的確應變應該更快速；尤其針對維修備料不足，將重新盤點並增加材料備品種類及數量，縮短更換設備時間，如碰上停電，能有效縮短時間。（編輯：陳仁華）1110314