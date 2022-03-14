故事工廠推職人劇 編導黃致凱挑戰雙線敘事

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故事工廠新作「一個公務員的意外死亡」，由演員郭耀仁（左）飾演性格樸實的公務員，是發現公務體系問題的「吹哨者」，方志友（右）則飾演接獲爆料的週刊記者，追查公務員死亡真相。（故事工廠提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）故事工廠首度挑戰職人劇，推出新作「一個公務員的意外死亡」，編導黃致凱挑戰雙線敘事，以黑色幽默的方式呈現基層公務員在工作中遭遇的荒謬困境。

故事工廠今天發布新聞稿表示，「一個公務員的意外死亡」以一名平凡的公務員視角為切入點，直擊公務組織中的責任階級分屬，立意本為防弊的責任劃分，卻成為處處暗藏玄機的官僚文化，宛如21世紀的官場現形記。

「一個公務員的意外死亡」演員包括郭耀仁、方志友、謝瓊煖、狄志杰、鄭志偉、是元介、朱宥琳、朱安麗、蔡燦得、陳家逵、陳建凱等實力派演員，舞台則由三金舞台設計曾蘇銘操刀，主視覺由方序中設計。

編導黃致凱表示，這個劇本醞釀多年，他想將公務體系當中的「不可說」躍然於劇場，並以雙線式結構的敘事手法，繼「我們與惡的距離」後再度推出社會紀實的警世喜劇，深入探討職場當中的體制問題。

劇情中郭耀仁飾演性格樸實的公務員，發現他的單位和民間廠商有不正常互動，良心不安的他，看著土地不斷被污染，猶豫是否該站出來檢舉。方志友則飾演接獲爆料的週刊記者，意外發現土地開發與環境污染之間的問題，一個勇敢站出來吹哨的公務員與知道事情來龍去脈的記者，構成這齣劇的主旋律。

方志友表示，這次題材與社會議題緊密結合；而首次演出舞台劇的是元介認為劇場節奏丟接精準，能在第一次劇場演出就遇到如此堅強的陣容，非常過癮，更笑稱「每天最期待的就是早早來排練場」。

資深劇場演員則有謝瓊煖與陳家逵，各自因知名電視劇爆紅，這次回歸劇場；蔡燦得飾演雜誌社主編，犀利的點題與問話方式讓演員們直呼「好機車」，劇組實際田調雜誌記者，記者還狂讚表演精準刻劃。

鄭志偉在劇中飾演廟公，手執月琴在廟門口彈唱，以傳統「唸歌」的形式作為劇中說書人牽引重要情節，也成劇中一大特色。原本對樂器一竅不通的鄭志偉還向國寶藝師楊秀卿傳人吳栯禔拜師學藝。

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京劇名伶朱安麗更是劇中亮點，她將挑戰現代題材的舞台劇，全程採寫實表演。朱安麗說卸掉行頭，不能用身段表演，「真的非常緊張」。

「一個公務員的意外死亡」將於4月起全台巡演，4月23日到24日在高雄衛武營，5月7日在台南文化中心，5月21日在台中國家歌劇院，6月18日在嘉義縣，6月25日在新竹縣，7月1日到3日在台北國家戲劇院，7月9日在桃園演出。（編輯：張雅淨）1110314