國際共製經驗就像料理 平珩：需要時間才會入味

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舞蹈空間創辦人平珩推出新書「一堂永遠不會結束的課」，書中分享許多特別的國際共製經驗，平珩表示，「互相聆聽很重要，更重要的是要會表達自己的看法，外國藝術家跟我們合作才能更為聚焦」。中央社記者裴禛攝 111年3月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）舞蹈空間創辦人平珩將近40年的藝術工作生涯中，與許多頂尖藝術家共製精彩之作，她在新書「一堂永遠不會結束的課」中分享，共製就像煮菜，需要花時間才會煮好，味道才會進去。

平珩今天接受訪問時表示，「國際共製」會成功的要點包括多合作，要有時間磨合，可以先開工作坊互相理解，「互相聆聽很重要，更重要的是要會表達自己的看法，外國藝術家跟我們合作才能更為聚焦。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，平珩終於有時間整理自己與舞團的重要事件，決定著手撰寫「一堂永遠不會結束的課」，除了留下舞蹈空間舞團歷年國際共製舞作的經驗談，也希望鼓勵更多表演藝術工作者與國際交流，積極做國際共製，世界會因此而打開，也會在國際共製的過程中成長。

在書中，平珩分享了許多特別的國際共製經驗，像是「時境」中用150公斤的扁豆來表演時間流動的軌跡；「沉睡的巨獸」用130個大紙箱堆疊，表現社會與政治、生存與人性；「反反反」運用2公尺長的碳纖方框，聚焦壓迫與弱勢；「媒體入侵」以7公尺高的巨大氣球，搭配聲光投影，詮釋「液態」的世界，每一次的合作都會成為新的養分。

平珩舉例，像長期與舞蹈空間舞團合作的西班牙編舞家瑪芮娜．麥斯卡利（Marina Mascarell）2020年帶來「媒體入侵」，用身體與影像叩問這場由媒體入侵引爆的心智之戰；今年舞團與日本全男舞團「東京鷹」合作的全新影像版「月球水2.0」拍攝過程，舞者們就很容易面對鏡頭，也對於拍攝角度有自己的敏銳度。

平珩1980年赴美進修學習表演，在留學期間認識了同樣就讀紐約大學藝術學院的導演李安，「當時我們一群好友羅曼菲等等，都想畢業後回台灣，只有李安說要留在紐約發展。」即使如此，平珩回到台灣成立舞團從事舞蹈教育，因緣際會也走上了與國際接軌之路。

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平珩舉例，像之前跟作曲家譚盾合作「迴」，「譚盾是個夢想家，他點子非常多，每次看到他，他就會有新點子，跟了幾次之後發現這樣時間上來不及，後來我們就自己提出來構想，他也同意了。」平珩說合作的是大師，當然要尊重對方，但也必須思考在期限內讓藝術作品得以完成，這些來回應對都是經驗。

平珩表示，「國際共製」對台灣來說其實相對有利，「對於歐洲各國來說，他們的製作幾乎都已經是國際共製，但面對亞洲，相對我們有不同的身體跟東方思維，而且我們的表演藝術相對充滿彈性，可以找到互補，可以持續成長，這堂國際共製的課可以持續學習，永遠不會結束。」（編輯：張雅淨）1110314

舞蹈空間創辦人平珩在新書「一堂永遠不會結束的課」中分享，共製就像煮菜，需要花時間才會煮好，味道才會進去。中央社記者裴禛攝 111年3月14日