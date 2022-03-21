如何讓團員保有熱情 吳曜宇：童話就是解答

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）青年指揮吳曜宇領軍台北愛樂青年管弦樂團演出「童話」音樂會。吳曜宇說，這場音樂會主題是童話、民謠與鄉村，「如何讓團員繼續保有自己的熱情，『童話』就是我的解答。」

吳曜宇提到，去年台灣經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，不僅沒辦法演出，樂團也有很長一段時間無法排練，正好「童話」是一部故事性很強、充滿愉悅感的作品，「希望團員們演奏以後更能激發對音樂的熱情。」

台北愛樂文教基金會今天發布新聞稿表示，這次吳曜宇選了作曲家約瑟夫．蘇克（Josef Suk）的「童話組曲」，這首曲子被蘇克的老師德沃札克譽為「天上的音樂」。吳曜宇說，這首曲子跟「小夜曲」也成為蘇克的成名代表作，「我們排練到現在，沒有人不被他這個音樂的美感懾服。」

吳曜宇說，這首曲子音樂中該有的情緒、對比性、張力都有，「沒有因為好聽而流於膚淺，裡面內含的音樂元素，都一直延續在蘇克的整個作曲生涯。」

這場音樂會也邀請NSO國家交響樂團法國號首席劉宜欣同台演出，詮釋英國作曲家戈登．雅各（Gordon Jacob）為法國號傳奇演奏家丹尼斯．布萊恩（Dennis Brain）所作的「為法國號和弦樂團協奏曲」。

劉宜欣表示，雅各在創作這首作品時，就是為了布萊恩所寫，「他毫無保留將法國號能夠表達的所有技巧用在這首曲子上，這也是我很喜歡的曲目，這次很開心能跟台北愛樂青年管弦樂團合作演出。」

「童話」法國號劉宜欣與台北愛樂音樂會將於3月29日登場，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1110321