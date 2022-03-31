赤崁樓啟動修復 2024年完工見證台南400年軌跡

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（中央社記者張榮祥台南31日電）國定古蹟赤崁樓建築本體裂化損壞，設備老舊，台南市政府今天啟動修復，預定2024年10月完工，讓這座文化資產見證台南建城400年的歷史軌跡。

台南市長黃偉哲今天主持赤崁樓修復動土，他指出，台南近幾年出現許多新的文化景點，但位於市中心蛋黃區的老字號赤崁樓永遠不能被抹滅，赤崁樓同時是台南重要城市意象之一。

黃偉哲表示，隨著時間推演，赤崁樓也需要再整修，尤其經歷2016年0206強震，赤崁樓建築物結構、內裝及外觀都需要檢視，這次修復工程總經費新台幣6040萬元，他期許赤崁樓修復後保留原有風貌，建築強度維持更久。

台南市文化資產管理處發布新聞稿指出，赤崁樓原名「普羅民遮城」，荷蘭人於1653年建立，和位於台南安平的「熱蘭遮城」遙遙相對，互為犄角。

300多年來，赤崁樓曾是荷蘭西式城堡，清領時期增設中式樓閣，日治初期曾作為陸軍醫院；今日外觀有巍峨樓閣、飛簷紅瓦，已是台南市主要觀光景點之一。

赤崁樓曾於1965年與1994年兩度修復，近來因長期使用及環境氣候危害，建築本體出現裂化損壞及設備老舊凌亂，文化部文化資產局去年5月同意補助修復。

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赤崁樓修復工程經費6040萬元，工程範圍涵蓋海神廟、文昌閣、蓬壺書院、台基、荷蘭時期入口遺構及荷蘭時期稜堡遺構等，且將增設消防設備及無障礙設施，修復工期870個日曆天，預定2024年10月完工。

文資處表示，赤崁樓修復工程將採2階段進行，強化古蹟建築特色與文化價值，串聯周邊的祀典武廟、祀典大天后宮、廣安宮、開基靈佑宮、陳世興古宅等多處古蹟，優化在地觀光環境。（編輯：陳仁華）1110331