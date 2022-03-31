「城南有意思」2日登場 街頭演唱體會古蹟風華

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文總推出的「城南有意思」生活節將登場，以閱讀、文創為主題的「春日晒書市集」邀請獨立出版、獨立書店、選物、文具及手作品牌共同參與。圖為2021年「城南有意思」生活節活動情形。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月31日

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（中央社記者王寶兒台北31日電）文總推出的「城南有意思」生活節將於4月2日至3日登場，除逾百家特色品牌進駐市集，也將有6組樂團於台酒公司總部的中庭榕樹廣場演唱，讓民眾近距離欣賞國定古蹟風華。

中華文化總會今天發新聞稿表示，今年「城南有意思」邁入5週年，規模擴大，2大主題市集共逾200家品牌共襄盛舉。有以閱讀、文創為主題的「春日晒書市集」，還有結合農產、毛孩及手作的「春日好好市集」。

其中，春日好好市集擁有台灣在地小農的農產品區，還有手作、毛孩及飲食攤位，文總表示，希望邀請民眾藉由逛市集攤位，更加了解台灣文化。

台灣啤酒今年與文總合作，於「城南有意思」活動期間，首度開放台灣菸酒公司總公司大樓，該建築前身為總督府專賣局廳舍，呈現英國紅磚建築與後期文藝復興樣式混合的「辰野式」風格，現為國定古蹟。

文總今年邀請6組樂團於台灣菸酒公司總部內廣場演唱，包含Crispy脆樂團、Control T、甜約翰、溫蒂漫步、四枝筆及Mary See the Future。文總也在廣場旁打造具有台灣常民記憶的傳統柑仔店，讓大眾在古蹟中重溫巷弄人情。

文總表示，今年「城南有意思」和在地店家串聯，設計8題與品牌名稱、品色相關的題目，邀請民眾一起化身城南小偵探，來場台北城以南的解謎之旅。除可在活動過程認識在地店家，完成任務後也能獲得特製貼紙。

在蒐集貼紙過程中，民眾如化身「城南小偵探」，可逐漸看到完整貼紙樣貌，並依循題目線索找出答案。最後還可至文總攤位換限量「疫苗卡套」及「兒童口罩」。

「城南有意思」生活節系列活動將於4月2日至3日登場，詳情可上文總的臉書專頁瞭解相關資訊。（編輯：張芷瑄）1110331