AKB48 Team TP 城南有意思玩闖關

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（中央社記者王寶兒台北2日電）文總舉辦第5屆「城南有意思」生活節，首日活動今天登場，偶像團體AKB48 Team TP成員不畏雨勢，走進城南大玩推理解謎活動。

今年「城南有意思」生活節活動涵蓋市集、展覽、桌遊、推理、手作活動、互動兒童劇及音樂演出等。其中市集又可分為以閱讀及文創為主題的「春日晒書市集」及以農產品、毛孩用品為主的「春日好好市集」。

行政院農業委員會今年除協助邀請台灣農民於「春日好好市集」擺攤，更因應將正式成立寵物管理科，邀請寵物相關產業業者參與擺攤，蔡總統明天上午將親自出席見證成立儀式，並於會後走訪市集、關心農民。

中華文化總會今年邀請AKB48 Team TP的成員劉語晴和蔡伊柔為活動宣傳影片擔綱主角，她們今天下午與藤井麻由、劉曉晴、潘姿怡、林佳霓、蔡亞恩、林易沄、吳婉淩、周家安共10名團員，體驗「城南有意思」活動。

文總今天透過新聞稿表示，AKB48 Team TP不少團員喜歡收藏書籍與音樂，在走訪位於牯嶺街的「春日晒書市集」時，興奮於攤位挖寶，也體驗城南傢俱街發展協會的手工刨檜木。而在「城南大推理-日式酒店謀殺案」活動，團員更完全沉浸在推理環節中。

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此外，在台酒公司廣場舉行的「城南聽聽歌」活動，今天則由Crispy脆樂團開場，演出結合民謠、搖滾、流行、電子等元素的多元曲風，在國定古蹟「專賣局」前為歌迷熱情獻唱，在唱到歌曲Take It Slow時，男主唱Skippy提到，這是首COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期所寫的歌曲，並向大家溫情喊話：「一起走過難關！」

文總表示，因應COVID-19疫情變化，活動會場除加派人力要求參與活動的民眾及工作人員，均需配合全程配戴口罩、量測體溫及消毒之外，也已要求各活動及市集的服務人員加強清消，並禁止邊走邊吃等情形，明天活動也將依照現行防疫措施從嚴執行相關規範。（編輯：吳協昌）1110402