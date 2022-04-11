台灣波蘭攜手聲援烏克蘭 慈善音樂會祈福世界和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北11日電）俄烏戰事持續，眾多烏克蘭人民被迫離開家園，為響應援助烏克蘭，波蘭台北辦事處與外交部、文化部及台北愛樂文教基金會合作舉辦音樂會，祈福世界和平。

文化部今天發布新聞稿表示，這場「為烏克蘭祈福－Solidarity With Ukraine慈善音樂會」，將以樂音聲援烏克蘭，並盼藉此音樂會集結各界愛心，票房收入扣除必要支出後將全數由外交部捐贈烏克蘭急難救助。

音樂會由指揮吳曜宇率領台北愛樂青年管弦樂團及台北愛樂合唱團，邀請旅台波蘭鋼琴家劉愷孟（Kamil Tokarski）、新生代小提琴家金昫祈，以及女高音林玲慧、男中音陳翰威等音樂家，同台獻演烏克蘭及波蘭經典作品，現場也特別安排巴伯「弦樂慢板」、佛瑞「安魂曲」選曲等撫慰人心之作，為烏克蘭與世界和平祈福。

台北愛樂文教基金會發布新聞稿表示，上半場曲目主要以烏克蘭、波蘭代表作曲家作品為主，在台灣也很難得聽見烏克蘭的音樂；下半場選曲則是朝向撫慰生者，悼念、緬懷逝者的作品。

音樂會上演出烏克蘭作品包含被稱為「烏克蘭拉赫瑪尼諾夫」的波特凱維茨（Sergei Bortkiewicz）的「前奏曲作品33第一號」、獲「烏克蘭人民藝術家」榮譽的斯科里克（Myroslav Skoryk）的「喀爾巴阡山脈狂想曲」、米可拉．李森科（Mykola Lysenko）著名歌劇「塔拉斯．布爾巴」序曲，以及被視為烏克蘭第二國歌的「為烏克蘭祈禱」。

現場也將演出波蘭作曲家蕭邦（Frederic Chopin）的「流暢的行板與華麗大波蘭舞曲」，以及韋尼奧夫斯基（Henryk Wieniawski）的「A大調華麗波蘭舞曲」。

「為烏克蘭祈福－Solidarity With Ukraine慈善音樂會」將於17日下午3時舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1110411