紙風車卡車藝術工程 2022全國巡迴首場在嘉義

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「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」22日晚間7時將在嘉義縣大林鎮魔幻公園旁空地舉辦2022春藝趣首場演出，14日在嘉義縣府前舉辦記者會，「即將成真火舞團」團長蔡宏毅帶來精彩表演。中央社記者蔡智明攝 111年4月14日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」新改造再出發，2022春藝趣全國巡迴首場22日晚將在嘉義大林鎮魔幻公園演出，「即將成真火舞團」帶來獨一無二的火舞內容，邀請大小朋友來觀賞。

紙風車文教基金會和財團法人RC文化藝術基金會共同發起「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，今天在嘉義縣府前草坪舉辦2022首場出發記者會，由「即將成真火舞團」團長蔡宏毅帶來精彩演出。

RC文化藝術基金會執行長王俊凱致詞表示，卡車藝術工程是紙風車打造一個平台，讓藝術家下鄉巡演，這個概念是從嘉義發想，所以2022春藝趣全國巡迴首場就從嘉義出發。改版後的卡車，車身以唐吉軻德為主角，就像藝術卡車多年來穿梭在山間田邊，載著包羅萬象的表演。

紙風車文教基金會執行長張敏宜說，紙風車用藝術撫慰受COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情困頓的民眾心靈，這次精彩的演出絕對不能錯過，力邀鄉親帶著家中小朋友一同來欣賞，讓藝術走進生活，讓藝術扎根從嘉義萌芽。

頂著光頭的蔡宏毅告訴中央社記者，他很多獨一無二的表演技巧都使用到頭，所以要把頭髮理光，而不是被火燒光，「即將成真火舞團」是台灣最大的火舞比賽冠亞軍共同合作組成的隊伍，此次嘉義演出將帶來全新製作的劇碼。

張敏宜指出，藝術卡車自2014年3月28日開跑至今，深入台灣140個鄉鎮市區、累積221場精彩演出，12分鐘內從卡車變成舞台，演出結合卡車開台秀，2017年還前進馬來西亞表演，將台灣野台精神和台灣土地上孕育出的多元文化與生命力帶向國際。

紙風車卡車藝術工程2022全國首場，4月22日晚上7時將在嘉義縣大林鎮魔幻公園旁空地演出。（編輯：黃世雅）1110414

「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」22日晚間7時將在嘉義大林魔幻公園舉辦2022年首場演出，「即將成真火舞團」團長蔡宏毅（左）擔當主演，蔡宏毅14日說，他有很多獨一無二的表演技巧都使用到頭，所以要把頭髮理光。右為嘉義縣長翁章梁。中央社記者蔡智明攝 111年4月14日