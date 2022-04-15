疫情再起 國表藝董事長高志尚：全力協助表演團隊

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（中央社台北15日電）疫情再起，對於表演藝術團隊來說是極大挑戰，新任國家表演藝術中心董事長高志尚今天表示，幫助表演團體持續投入展演創作，加強國際連結，是國表藝中心第三屆董事會以及三館一團共同努力的方向。

高志尚今天在記者會上表示，對於表演藝術團隊來說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍然是最大挑戰，希望可以整合企業資源，協助表藝團隊。

高志尚也呼籲，應將ESG（健全永續發展）相關指標擴及「提供贊助藝文活動或藝術家」。高志尚表示，台灣有1000多家大企業，產品很多不一定與減排或汙染有關，如果贊助藝文活動可以納入ESG內容，就可注入資源，借力使力，讓更多人有機會親近藝文。

高志尚表示，他已與文化部長李永得與金管會溝通，請董監事中的法律、會計專家協助。

國表藝三場館的藝術總監，今天也各自提出未來目標。兩廳院將以「打造亞洲的世界指標藝術中心」為目標，深化與藝術家及國際場館關係、成為藝術家創意實驗之地。藝術總監劉怡汝表示，如果過去4年是暖身，現在就是直接進入下一個目標。

劉怡汝表示，她會將重點放在劇場的永續共融，這也是世界劇院在疫情下彼此交流的重要議題。此外，她也會持續努力科技與劇場的新運作，尤其是商業模式開發，「未來產業體質的升級也是我們的重點，包含培養製作人，提升表藝環境。」

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台中國家歌劇院將打造新媒體新據點，孵育人才與創作。藝術總監邱瑗表示，過去4年「蹲點」，她發現台中可說是「非典型劇場」，必須讓歌劇院走入人們生活，未來台中國家歌劇院將定位為「新媒體音像實驗基地」，讓科技持續結合藝術。

位在高雄的衛武營國家藝術文化中心，計劃接軌國際提升能見度，以學習推廣中心的概念來落實藝文札根。藝術總監簡文彬表示，希望讓藝術在衛武營各處發生，鼓勵年輕族群，接觸藝術就是一種時尚。簡文彬說，接續到明年，衛武營將迎來第5個週年慶，期許能由民眾、藝術家與衛武營一起共創、共享5年的成果。（編輯：屈享平）1110415