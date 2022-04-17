迎百年校慶 台師大表藝所再現山海經傳音樂劇

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2022年適逢台灣師範大學創校100週年，表演藝術研究所師生重新製作音樂劇「山海經傳」，將於21日起演出，將經典再度搬上舞台。（台師大提供）中央社記者許秩維傳真 111年4月17日

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（中央社記者許秩維台北17日電）今年適逢台灣師範大學創校100週年，表演藝術研究所重製由諾貝爾文學獎得主高行健創作的華人音樂劇「山海經傳」，並於4月21日起演出，將經典再度搬上舞台。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，此次演出力邀表演藝術界各方菁英及專家參與製作和演出，由藝人唐從聖擔任說書人，並由多名實力派演員及表藝所學生共同演出；為體現校友傳承精神，曾參與2013年演出的多名人員此次也一同回校參與，讓「山海經傳」經典重現。

「山海經傳」音樂劇融合古典文學與流行元素，以諾貝爾獎得主高行健的作品「山海經傳」為文本，故事結構以說書人貫穿全劇，內容包括后羿射日、夸父追日到大禹治水等上古神話。

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台師大指出，「山海經傳」音樂劇製作團隊包括導演梁志民、舞台設計大師王世信、作曲家鮑比達、作詞家陳樂融等，合力將新舊元素融入2022年的「山海經傳」，並依照不同故事情節譜寫多首動聽歌曲，兼具抒情與搖滾等音樂類型，融合流行與音樂劇的元素。

「山海經傳」音樂劇擁有200套以上的華麗服裝，並透過科技與藝術結合，打造視覺投影與變化多彩的燈光效果；將在4月21日起再度重現於台師大古蹟禮堂，5月21日起移師苗栗縣苗北藝文中心演出。（編輯：張雅淨）1110417