為烏克蘭祈福慈善音樂會 公視4/23播出

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）由外交部與文化部指導、台北愛樂文教基金會主辦的「為烏克蘭祈福」慈善音樂會今天圓滿結束，公視共襄盛舉無償錄播，4月23日在公視各網路平台播出。

公視發布新聞稿表示，公視安排國際轉播經驗豐富的「公視表演廳」專業團隊到國家音樂廳現場錄製，將台灣的愛與祝福透過音樂會及影像傳遞給在戰火中受難的烏克蘭民眾。

台北愛樂音樂總監古育仲代為翻譯波蘭台北辦事處處長高則叡致詞表示，感謝大家的出席，「這是對勇敢無懼的烏克蘭的尊重與聲援的最有利的證明」。

高則叡表示，從布查及其他烏克蘭城鎮的照片，使人聯想到人類史上最黑暗的時期，無情的侵略者犯下的暴行，罄竹難書，「民主合作的伙伴並肩站在一起是非常重要的。至今有450萬烏克來難民在歐洲找到了避難所，其中，有近300萬的難民在波蘭家庭中找到自己的位置。希望透過今天聆聽波蘭與烏克蘭偉大的古典音樂傑作，將我們的心連在一起」。

高則叡表示，創作這些音樂的作曲家也身在動盪的時代，經常流放在外，無法返回自己的家鄉，「感謝台灣及其人民，對烏克蘭、波蘭及其他國家的烏克蘭難民，所給予的人道援助，在這艱苦的時刻各位真摯的情誼與幫助將會永遠留存」。

音樂會由指揮吳曜宇率領台北愛樂青年管弦樂團及台北愛樂合唱團、旅台波蘭鋼琴家劉愷孟（Kamil Tokarski）、小提琴家金昫祈、女高音林玲慧、男中音陳翰威等，同台獻演烏克蘭、波蘭等經典作品。

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作品包含有烏克蘭作曲家波特凱維茨（Sergei Bortkiewicz）的「前奏曲」作品33第一號、「烏克蘭人民藝術家」斯科里克（Myroslav Skoryk）的「喀爾巴阡山脈狂想曲」、米可拉‧李森科（Mykola Lysenko）歌劇「塔拉斯‧布爾巴」序曲，烏克蘭第二國歌「為烏克蘭祈禱」以及波蘭作曲家蕭邦「流暢的行板與華麗大波蘭舞曲」及波蘭作曲家韋尼奧夫斯基（Henryk Wieniawski）的A大調「華麗波蘭舞曲」等。

「為烏克蘭祈福」Solidarity With Ukraine慈善音樂會將會在公視+（含APP），和YouTube PTS WORLD TAIWAN國際影音頻道、公視網路直播頻道播出。（編輯：管中維）1110417