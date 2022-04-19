給人方便兼具美學 墾丁2公廁獲德國iF設計獎

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）墾丁地區地景特殊，吸引遊客到訪，為解決遊客如廁不便，墾丁國家公園管理處分別在龍磐公園與白砂建置公廁，以環境融合為建築設計考量，獲得德國iF設計獎。

龍磐公園與白砂遊憩區，分別位於墾丁國家公園東、西半島，因地處偏遠鄰近無合適公廁，墾管處委託林毅璋建築師事務所，在環境景觀融合及兼顧婦幼、身障人士需求下進行設計，109年10月開工，將在110年6月中旬正式啟用。

墾丁國家公園管理處今天發布新聞稿表示，龍磐公園的公廁以現地咾咕石洞為靈感，輔以建築框景呈現日出及日落美景，建築本體融入龍磐草原內，低調且自然。

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鄰近西海岸沙灘的白砂遊憩區公廁，以沙灘石粒為構想，建築物如同兩顆白石彼此交錯，保留退縮空間及與既有喬木共存的設計理念，強調環境永續利用。燈光均採用室內明亮安全、室外低光害間的平衡。

墾管處表示，德國iF設計獎在設計領域中始終是全球公認的卓越設計標章，墾丁2公廁落實具有生態環境意識的建築理念，希望發揮示範和引領的作用，也呼籲遊客使用公廁時也能保持清潔愛護使用。（編輯：陳清芳）1110419