國藝會新人新視野創作專案 3年輕表演者入選

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國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」今年邁入第14屆，旅法創作者洪儀庭推出作品「黑暗的光景」，從兒時經驗取材，重新召喚隱匿在成人軀殼中的兒時感官經驗，透過還原記憶重新體認自身內在視野。（國藝會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月19日

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」進入第14屆，今年選出3年輕藝術家洪儀庭、林廷緒與高偉恩，完成3件全新創作，將串聯國表藝3場館舉行正式演出。

國藝會發布新聞稿表示，「表演藝術新人新視野創作專案」自2008年啟動至今，累計扶植60名新銳創作者，支持76件作品產出，提供新生代表演藝術編創人才嶄露頭角的機會，讓具潛力的創作者藉由長時間的排練、對談、交流、演出等過程，刺激新一代創作者學習與成長，期能培育更多優秀的編導人才。

第14屆「新人新視野」年輕表演者中，旅法多年的創作者洪儀庭推出「黑暗的光景」，以法文完成，從兒時經驗取材，重新召喚隱匿在成人軀殼中的兒時感官經驗，以及成長過程裡原初的記憶，透過還原這樣的印象，展示現代人如何藉由記憶，重新體認自身內在視野。

舞蹈創作者林廷緒作品以鑽研台灣民間文化，挖掘具台灣草根性的創作題材受到矚目，這次新作「在山海來去」中林廷緒前往蘭嶼取材，在山與海的行腳過程中，創作出更貼合人與自然關係的敘事，並藉此審視個人的生命歷程。

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以變裝走出一片天的高偉恩帶來作品「我是既快樂又悲傷」，他以「跩姬寶貝」身分踏上新人新視野舞台，展開一場盛大的個人獨角戲。透過變裝皇后的角色扮演，高偉恩將私密的內心世界幻化為綺麗的妝容，並展露脆弱和不得示人的一面。

國藝會「新人新視野」作品將於4月29日到5月1日在台北國家兩廳院實驗劇場，5月28日到29日在高雄衛武營國家藝術文化中心繪景工廠，6月4日到5日在台中國家歌劇院小劇場演出。（編輯：屈享平）1110419

國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」今年邁入第14屆，舞蹈創作者林廷緒新作「在山海來去」前往蘭嶼取材，在山與海的行腳過程中，創作出更貼合人與自然關係的敘事，並藉此審視個人的生命歷程。（國藝會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月19日