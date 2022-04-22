國台交青年音樂創作競賽 112年授權金將加碼
（中央社台北22日電）為鼓勵國內青年音樂創作風氣，國立台灣交響樂團特別舉辦「NTSO 2022青年音樂創作競賽」，今天舉行頒獎典禮，文化部長李永得當場允諾明年將提高著作權授權金，首獎高達新台幣30萬元。
頒獎典禮在台北華山1914文化創意產業園區舉行，得獎作曲家包括第一名洪郁閎、第二名韓濟安、第三名暨團員票選獎與觀眾票選獎李若瑜，以及佳作方雅襄。
國台交今天發布新聞稿，李永得致詞時表示，為鼓勵更多青年作曲家踴躍創作，明年起競賽將提高著作權授權金，分別是第一名30萬元，第二名15萬元，第三名10萬元，佳作5萬元，期許未來能聽見創新的作品在國內外演出。
國台交團長劉玄詠說，作曲創作不易，能夠找到交響樂團演出作品更加不易，這是國台交的長遠責任及任務，未來也將持續耕耘培植作曲家們在作曲領域的成果。
今年擔任比賽的評審長潘皇龍致詞時表示，原創作曲作品得之不易，他期勉創作者以「學而用之」的精神來提升自我，「習而棄之」的態度檢驗自我，「舉而化之」的行動來超越自我。
以作品「杳」獲得首獎的作曲家洪郁閎表示，「杳」是在疫情期間所構思出來的作品，樂曲反映自我真實狀態；以作品「空中歷險」獲得第二名的韓濟安表示，他想在樂曲中表達瞬息萬變的天空。
以「月光雲豹」獲第三名暨團員票選獎與觀眾票選獎的李若瑜表示，她的靈感源自布農傳統歌謠「誰在山上放槍聲」及詩人許悔之對雲豹描寫；以「在光與影之間」獲得佳作的方雅襄表示，她受到台灣高雄東華皮影劇團與永興樂皮影劇團的啟發，希望能在樂曲中表現戲劇中人生百態。
國台交自2008年起每年辦理徵曲，鼓勵台灣音樂創作，至今已經徵得85部原創作品，並辦理專場公開音樂會超過30場，在台灣音樂發展史中深具意義，是培育台灣作曲家的搖籃與推手。（編輯：張芷瑄）1110422
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