改編鍾肇政小說 「中元的構圖」喻戰爭扭曲人性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北28日電）改編自文學大老鍾肇政同名小說，榮興客家採茶劇團新作「中元的構圖」，透過劇中人被迫加入戰爭後終究一無所有的傷痛到瘋狂，隱喻大時代下人性如何被戰爭扭曲的小人物悲歌。

國立傳統藝術中心今天發布新聞稿表示，榮興客家採茶劇團再度受邀參與「2022台灣戲曲藝術節」，客家戲「中元的構圖」故事從中元祭典的熱鬧喧鬧揭開序幕，在祭祀孤魂野鬼的儀式中，引出活在人世間的「惡鬼」阿木。透過阿木與「大士爺」、「觀音娘」的對話，道出阿木在戰爭中的悲慘遭遇。

小說敘述阿木是日治時期樸實農民，婚後沒多久就被日本政府徵為軍伕，派到菲律賓打仗。不久日軍戰敗潰散，軍隊因飢餓到處搶奪糧食，相互殘殺。阿木心存回到故鄉的希望，但得知妻子已經與其他男子生下一女阿菊，離他而去，阿木心靈受到嚴重創傷，從此活在迷亂與怨恨中。

全劇以中元祭典、阿木過去的記憶、妻子阿枝，女兒阿菊等3個情節相互串連，刻劃戰爭下的人性。

這次舞台布景特別訂作了「大士爺」，希望展示客家中元祭的儀典外，更表現出客家文化中對鬼神的敬畏之心。

在音樂設計的部分，除了客家採茶戲原有的「九腔十八調」之外，更加入釋教宗教音樂，劇團團長鄭榮興從前也學習過不少儀典音樂，這對他來說是演出一大挑戰。

這齣戲特別邀請國光劇團彭俊綱執導，彭俊綱除了研讀鍾肇政原著，希望可以表現出奇幻詭譎的鬼魅世界。編劇則與台灣戲曲學院客家戲學系林曉英合作、榮興編劇組則擔任客語修編，以「嗔」、「癡」、「貪」為劇情的主題。

其他包括擔任男女主角的蘇國慶、江彥瑮，搭配演出的吳代真、陳思朋、胡毓昇、陳怡婷等人，在這齣戲當中都有極富挑戰性的演出。

榮興客家採茶劇團「中元的構圖」將於4月30日到5月1日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：管中維）1110428