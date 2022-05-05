國父紀念館2023年起休館3年 50年來首度大翻修

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）國父紀念館陪伴民眾半世紀，成為許多人的記憶，但正館老舊不堪，已到使用極限，國父紀念館館長王蘭生今天表示，依行政院核定計畫，明年下半年將展開整修工程，時間達3年。

王蘭生今天在「國父紀念館50週年館慶─典藏特展」開幕記者會後接受媒體聯訪時表示，正館整修除了展間、空調等硬體維護之外，還包括大會堂的部分，工程十分浩大，屆時許多展覽及演出勢必要暫停，工程期至少3年。

根據國父紀念館去年（110）2月發布新聞稿，國父紀念館「跨域加值計畫」於105年1月獲得行政院核定，109年8月修正計畫通過，總經費為16億3200萬元。

新聞稿指出，相關工程除古蹟建物外觀與屋頂修繕外，大會堂、展場及其周邊相關設施均已趨老舊，為因應都市空間及台北市民使用需求，先進行園區景觀改造及整合。

「跨域加值計畫」自民國105年啟動，採用分期分區的方式進行，繼今年3月12日完成並開放懷舊鐵道「三張犁支線」後，4月29日完成「中軸廣場」工程並開放，還原建築師王大閎的原始設計，接下來將於明年下半年進行正館整修。

不過國父紀念館50年來不只提供各式藝文展覽，成為民眾閒暇看展的去處，大會堂更作為音樂及表演藝術相關演出的重要場地，甚至長年舉辦金馬、金鐘、金曲獎，成為民眾共同記憶，一旦停擺，勢必造成影響。

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王蘭生表示，目前正在進行中山公園部分的整建工程，會在年底前完工，迎接明年的台灣燈會，主燈會在國父紀念館的廣告；本館的建設則會在明年下半年進行，

國父紀念館曾經翻修過屋頂及鋼架補強，那次也曾閉館，但這次要翻修的部分更多，應該會是最大規模的一次。但整修的這段期間，館方計畫在鷹架及圍籬放上相關網路連結，讓民眾透過手機掃描，就可知目前工程的進度，以及內部施工狀況，讓全民都可以督工。（編輯：吳協昌）1110505