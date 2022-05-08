人類學家胡台麗辭世 文化部長李永得表達哀悼

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台灣重要人類學家胡台麗（圖）辭世，享壽72歲。文化部長李永得8日表示，胡台麗畢生透過民族誌及影像，關注台灣農村工業化與社會變遷，從解嚴前便開始從事當時屬於敏感議題的外省籍退伍軍人研究，並拍攝多部民族誌紀錄片，對於台灣多元文化的記錄與保存貢獻卓著。（文化部提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年5月8日

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）台灣重要人類學家胡台麗辭世，享壽72歲，文化部長李永得今天表示，胡台麗對於台灣多元文化的記錄與保存厥功甚偉，她的離世是台灣社會一大損失。

根據文化部新聞稿，李永得表示，胡台麗作為人類學者，畢生透過民族誌及影像，關注台灣農村工業化與社會變遷，從解嚴前便開始從事當時屬於敏感議題的外省籍退伍軍人研究，並拍攝多部民族誌紀錄片，對於台灣多元文化的記錄與保存貢獻卓著。

新聞稿指出，胡台麗畢業於國立台灣大學歷史系、紐約市立大學人類學博士，曾任中央研究院民族學研究所研究員、清華大學人類學研究所兼任教授，並擔任台灣國際民族誌影展主席、台灣民族誌影像學會第1、2任理事長。

胡台麗長期應國內各博物館邀請，擔任原住民等相關主題典藏、研究及展示專案的諮詢委員，也曾任「財團法人台灣博物館文教基金會」（原「財團法人台灣省立博物館文教基金會」）第2屆董事，對台灣原住民及多元文化的保存及推廣具深厚貢獻。

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胡台麗長期透過動態影像的呈現，讓不同族群的聲音及觀點進行多元對話、相互理解，包含著作「媳婦入門：田野心影錄」，以及「神祖之靈歸來」、「矮人祭之歌」、「蘭嶼觀點」、「穿過婆家村」、「愛戀排灣笛」、「石頭夢」、「穿過後」、「讓靈魂回家」等紀錄片。

文化部表示，胡台麗蒐藏廣博而豐富的台灣影像，投身於台灣人民生活的研究保存，不遺餘力透過影像拍攝及策展等方式，保存及推廣台灣文化，其展現的台灣精神，將為後世典範。（編輯：張雅淨）1110508