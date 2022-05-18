中研院開放博物館平台 無縫探索全球73個機構典藏

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）中研院數位文化中心響應國際博物館日，今年開放博物館以「連∞結世界」為主題，串連大英博物館等全球73個機構，精選逾500件藏品，讓民眾打破地域與館際界線無縫數位探索。

中研院今天發布新聞稿指出，今年將以「開放博物館」為平台，與中華民國博物館學會三度攜手，號召國內典藏機構共襄盛舉，演示「數位」博物館在疫情中可扮演的多層次角色。

中研院舉例，將於國內首創藏品串連推薦機制，讓民眾欣賞作品不限館際與國界，當民眾進入「連∞結世界」活動專頁後，可透過不同的藏品內容主題，如「梳妝」、「美人」、「沐浴」，甚至「作者朋友的作品」等線索，循序將英國大英博物館所藏的1000多年前畫作，與台灣多家文化機構所藏的近代台灣藝術家的風景畫、雕塑，甚至是電影連結起來，展現時間、地理與藏品類型上的跨度。

中研院數位文化中心召集人陳熙遠指出，這次「連∞結世界」活動串連了73個國內外機構與個人，精選逾500件藏品作為示範體驗，使用者點選任一藏品後，就能透過藏品間各種關聯，持續探索其他典藏。

陳熙遠表示，藏品串連推薦體驗為國內博物館界首創，關鍵在於先建構藏品間的關聯，包括藏品主題相關（如親子、季節）、藏品性質相關（如類型、材質、顏色）、資料層面相關（如作者人際網絡、時間、地點）等，進而運用此套知識架構，打造串連藏品的機制，使用者在單一平台上，即可打破館際的分野、連結不同學科、跨越國界地域，賦予豐富的聯想脈絡，盡情探索。

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此次示範體驗參與單位包括中研院歷史語言研究所、天文及天文物理研究所、「台灣生命大百科」平台以及國立歷史博物館、李梅樹紀念館、國立故宮博物院等；另也納入13名藝術家、攝影家與私人藏家，如林智信、何肇衢、王為豪等人之作品；國外18家館所則包含了英國惠康圖書館（Wellcome Library）、美國克利夫蘭藝術博物館（The Cleveland Museum of Art）、東京國立博物館等，分布於亞洲、北美洲、歐洲與澳洲。

此外，中研院數位文化中心與中華民國博物館學會今年也成功邀集43家國內博物館、文化機構等，推出線上展覽多達59個，線上展橫跨自然生態、藝術、歷史文化及地方特色，題材多元，數量與規模皆為歷年之最。（編輯：張芷瑄）1110518