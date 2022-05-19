第58屆金馬獎主視覺設計 獲紐約ADC金獎肯定

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2021年金馬獎頒獎典禮主視覺動態海報由台灣團隊Bito操刀，今年獲得紐約藝術指導協會年度獎（ADC Awards）肯定，獲得Typography in Motion 類金獎，Bito創意總監劉耕名代表團隊親赴頒獎典禮拿下獎座。（Bito提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）去年金馬獎頒獎典禮主視覺動態海報，由台灣團隊Bito操刀，以中文字型、數字及獎座構成，這項設計今年得到紐約藝術指導協會年度獎（ADC Awards）肯定，獲Typography in Motion類金獎。

Bito今天下午透過新聞稿表示，Bito總監劉耕名代表團隊親赴紐約出席典禮，與全球各路好手共聚，尤其與知名公司COLLINS、DENTSU、BUCK並列，更讓Bito與有榮焉。

ADC Awards被譽為創意設計界的奧斯卡金像獎，在廣告與設計領域極具指標意義。此次Bito獲獎的作品為第58屆金馬獎頒獎典禮的主視覺動態海報。

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劉耕名以電影鏡頭為靈感，點出金馬58的視覺主題「重新對焦，調整和世界的距離」，他將「重新對焦」意義放大，不只是電影鏡頭需要對焦，也不只在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的人們生活需要新定位，而是藉由設計，讓「金馬」的品牌形象能全面重構，將「重新對焦」的理念呼應到設計，更添加了獨特的動態主視覺系統（Motion Branding System）。

Bito表示，設計特別以單一鏡頭和連續鏡頭的推進軌跡，重新詮釋「金馬」2字、獎座和「58」數字，藉由局部模糊與清晰的變化，展現鏡頭對焦過程的動態感，宛如立體雕塑。背光的設計，也象徵幕前幕後的電影工作者，互為表裡，缺一不可。（編輯：屈享平）1110519