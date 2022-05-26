開發金股東會紀念品熱度高 故宮文創商品買氣淡

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（中央社記者王寶兒台北26日電）開發金今年運用故宮OPEN DATA專區素材，推出花鳥彩繪碗組為股東會紀念品，被民眾稱作「故宮碗」，掀起瘋搶熱潮。不過立委黃國書表示，故宮自身開發的對碗，去年至今年4月卻只賣出17組。

國立故宮博物院院長吳密察今天赴立法院就新故宮計畫專題報告並備質詢。無黨籍立委黃國書表示，開發金今年推出的股東會紀念品是透過故宮OPEN DATA專區製作，不少人為了這組碗，不惜賠錢買股票，網路也有轉賣商家，共60萬組彩繪碗，現今是供不應求。

黃國書表示，回頭看故宮開發的文創商品，卻反而賣得非常少，包含要價新台幣1600元的青瓷手繪粉彩團花碗，從去年至今年4月只賣出6個，要價3200元的手繪黃地菊花對碗則賣出17組。

黃國書說，明明社會大眾會喜愛故宮文創商品，甚至有許多人為了取得紀念品願意賠錢去買股票，故宮開發的文創商品是哪個環節出問題，不管是價錢、行銷等，都需要檢討。吳密察回應，故宮會好好檢討。

國民黨立委萬美玲指出，故宮門票收入及參觀人數如今「雪崩式」衰退，以北院為例，去年門票收入為1861萬8540元，2020年是7685萬9780元，2019年則有8億3695萬7270元。

萬美玲表示，自己過去戴上故宮開發的花鳥口罩，出門也總會被詢問「在哪買的」，代表故宮的文創商品大家是會喜歡的，故宮在這塊一定要有好管道行銷出去，這跟人流也沒關係。吳密察回應，過去收入高主要是因人流高，現在故宮也主打網路商城，網路商城銷售數字也因此成長。

此外，黃國書也表示，許多人不曉得可以經過故宮OPEN DATA專區運用素材，但要符合使用規範，包含註明出處，而牽涉授權問題，他認為開發金紀念品不能稱作「故宮碗」，「故宮碗應該是指故宮推出的碗才對」。

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吳密察表示，開發金此次使用，已有標示創意來源來自故宮OPEN DATA專區，他同樣認為開發金紀念品不宜稱作「故宮碗」，「其實我們這次看到也很挫折，因為它（開發金）用了這個（故宮OPEN DATA專區素材）之後，它是拿去中國投資廠做。」

對此，黃國書建議，故宮也應針對OPEN DATA專區相關規範再討論檢討。吳密察表示，將同文創商品銷售策略一同檢討。（編輯：張雅淨）1110526