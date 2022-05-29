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全國文化會議落幕 李永得：行動的開始

2022/5/29 14:35（5/29 14:51 更新）
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全國文化會議29日順利落幕，文化部長李永得表示，政府可以支持蓋一座橋，但也應該投資文化，「文化界我們一起強化論述產值，讓更多人可以理解文化的重要。」（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月29日
全國文化會議29日順利落幕，文化部長李永得表示，政府可以支持蓋一座橋，但也應該投資文化，「文化界我們一起強化論述產值，讓更多人可以理解文化的重要。」（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月29日
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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）全國文化會議今天中午結束，文化部長李永得總結時表示，從分區討論、專家論壇到會議結束，從頭到尾學習很多，未來將定期公告解決問題進度，「這不是結束，而是行動的開始。」

文化部依「文化基本法」規定，每4年應召開全國文化會議，原訂2021年舉辦的大會因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，順延至今年辦理。

李永得表示，現場從分區論壇各個地方的文化工作者收集很多意見，然後到專家論壇與大會發表，總共提出122項建議，每項建議都是針對問題，「所以我說非常成功。」

李永得在大會總結時表示，文化部今天的位置到底在哪裡，「我們常說我們是文化大國，我們要文化立國，但就像王小棣老師說，別的部會看到文化部在文化會報裡報告，都一臉看不起的樣子。」

李永得對這個說法不否認，「因為整個政府在過去50年以來，都是以經濟科技發展作為核心策略，文化部被視為花錢的單位。」

李永得說，「部部都是文化部」是催眠自己的口號，「很多部會都有文資需要保存、需要修復，這些部會都比文化部預算規模來得大，但也要來跟文化部申請。我很想反過來，文化部應該要增加預算到1000億，讓大家都重視、都來申請。」

李永得表示，文化預算沒有增加，開再多會都是空頭支票，「我認為預算結構要改變，讓文化真正能夠去深耕。」李永得說這是他的看法，「我的看法也不一定正確，我可能會得罪很多人，但我還是希望各界有機會能一起討論。」

李永得表示，文化要跟教育結合，要跟科技結合，目前文化部也在發展文化幣，「學生去看一場電影，看一場表演，不是去上課的感覺，而是去欣賞，我認為這對文化扎根比較有效。」

李永得也表示，光是跨部會修法協調困難度就很高，他舉例包括「文創法」，「文化部提出提高企業投資文創產業的投資抵減條件提高、免稅額提高，這也不過是比照『生技產業條例』，也沒有多要求，協調一年多，終於兩案併陳到某單位。」到現在光是協調開會時間就將近3個月。

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李永得表示，他希望推廣一個觀念，政府有一項預算可以逐年增加的叫作「公共建設計畫」，「公共建設的意思，政府投資下去會產出更高經濟價值，那投資影視音、投資藝術創作也可以是資本門，譬如一幅畫、一部作品、IP帶來效益可能更大。」

李永得表示，政府可以支持蓋一座橋，但也應該投資文化，「文化界我們一起強化論述產值，讓更多人可以理解文化的重要。」（編輯：張雅淨）1110529

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